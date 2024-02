O melhor ano da história

A Termolar, empresa gaúcha referência no segmento de soluções térmicas, encerrou 2023 com projeção de recorde de performance e melhor desempenho de sua história. Foram R$ 322 milhões em faturamento, mais de 11 milhões de unidades produzidas, projetando um EBITDA superior ao realizado em 2010, recorde até então. Ao longo do último ano, a companhia realizou importantes feitos, a exemplo do lançamento da Coleção 2023/2024, o crescimento nas vendas em diferentes categorias de produtos, as linhas licenciadas com Grêmio e Internacional, e o avanço no processo de internacionalização da marca.

Ingredientes naturais

Arbo Puro avança em atributos de embalagem e fragrância. A novidade do Boticário compactua com a diminuição do uso de materiais não renováveis e apresenta inovações que visam reduzir o uso de 11,68 T de matéria-prima virgem e as emissões de gases de efeito estufa. A formulação do produto é composta por 92% de ingredientes naturais e Eco Álcool, feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar e resíduos de biomassa, que eram queimados ou descartados.

Cabeamento em cobre

A 4eX, de Porto Alegre, firmou uma parceria com a americana Commscope para distribuição de cabeamento em cobre a partir da filial da empresa em Joinville (SC). O novo acordo fomenta a meta da companhia gaúcha, que projeta faturar R$ 6 milhões em Santa Catarina em 2024 e mais de R$ 30 milhões em todo País.

Os leilões de veículos

O Detran-RS homologou a plataforma Superbid Exchange para leilões de veículos no Rio Grande do Sul. A decisão contribui para simplificar o credenciamento de leiloeiros e o contato com os participantes. A tecnologia reúne funcionalidades como habilitação do comprador, inclusão de documentos e comunicação em tempo real. Eduardo Nogueira, Head de Processos de Integração da Superbid, destaca a importância desse marco para o mercado de leilões no RS e prevê igual homologação em outros estados.

Balanço da Irani Papel

A Irani Papel e Embalagem S.A., uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, apresentou lucro líquido de R$ 383,434 milhões em 2023, alta de 1,4% sobre o ano anterior. No período, sua receita líquida foi de R$ 1,594 bilhão, 5,5% inferior a 2022.

O hospital de Gramado

O Hospital Arcanjo São Miguel foi reconhecido com o Selo Prata da Unimed Encosta da Serra. No primeiro ciclo, em 2017, o Índice de Desempenho do Prestador (IDP) foi de 63%. A qualificação dos serviços seguiu em crescimento nos anos seguintes e em 2021 o IDP saltou para 80%. E, em 2023, o Hospital atingiu 89% de itens analisados em conformidade.

Um reposicionamento

Prestes a completar 18 anos de história, a wap.store, especializada em soluções para e-commerce, com filial em Canoas (RS), ganhou um novo nome: Uappi. Com o reposicionamento, a companhia objetiva ampliar o alcance da marca em diferentes segmentos. Em 2023, a empresa teve um crescimento de 25% no faturamento. Para 2024, planeja crescer 50% e dobrar a base de clientes.

A primeira campanha Redecore

A rede de lojas para construção civil Redecore, de Novo Hamburgo (RS) realiza sua primeira campanha com premiação internacional para clientes. Intitulada Gaudí, a iniciativa premiará os cinco melhores ranqueados no programa de pontuação, gerado a partir das compras nas oito lojas associadas, com uma viagem a Barcelona, na Espanha, terra do icônico arquiteto Antoni Gaudí. Estima-se que mais de 350 profissionais da arquitetura, engenharia, decoração e design se engajem na campanha.