Lançamentos Sanremo

A indústria gaúcha Sanremo, líder no mercado brasileiro de potes plásticos, completa 55 anos em 30 de abril, e as comemorações já iniciaram. Com lançamentos essa semana na Gift & Home 2024, que termina hoje em São Paulo, a marca confirma sua política de colaborar para o sucesso do varejo. Um exemplo são as caixas promocionais, que saem da fábrica prontas para os pontos de venda. O portfólio da marca é superior a 1 mil itens, incluindo os exportados para mais de 50 países. Em janeiro, a Sanremo também participou da feira Ambiente, em Frankfurt, e o calendário do ano terá ainda eventos nacionais e internacionais.

Fundo Porto de Todos

As inscrições para a primeira chamada de apoio do Fundo Porto de Todos foram prorrogadas até esta sexta-feira, 23 de fevereiro. Idealizado pela Fundação Gerações - em parceria com a Coalizão pelo Impacto Porto Alegre e o Programa Transformando Territórios -, é o primeiro fundo comunitário do RS no apoio à busca de soluções a problemas sociais e ambientais.

Transição demorada

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, alerta para a demora da diretoria de transição energética da Petrobras em apresentar projetos para o setor, e espera que o conselho de administração (CA) da empresa cobre da companhia resultados nesse sentido. Para Bacelar, a morosidade tem explicação na estrutura organizacional da nova diretoria, que colocou em cargos de gerência executiva pessoas que travam o processo.

O Gramado Summit

De 10 a 12 de abril, a conferência de inovação Gramado Summit promete realizar mais uma vez o maior brainstorming da América Latina, discutindo temas relevantes e apresentando ideias disruptivas. São esperados cerca de 400 palestrantes, 500 empresas expositoras e mais de 15 mil visitantes de todo o País. Até agora, já foram anunciados mais de 160 nomes para os palcos de conteúdo.

A casa da inovação

Em apenas dois meses de atuação em Passo Fundo e região, o Hub Aliança, do Instituto Aliança Empresarial, já está posicionado como um dos principais polos de inovação do RS. A casa da inovação do norte gaúcho recebeu destaque global pelo Startup Guide, o maior guia de startups do mundo.

Plano de voo para este ano

Quais são os principais desafios e oportunidades para a economia gaúcha em 2024? As respostas a esta pergunta serão o tema de destaque do Plano de Voo, evento a ser realizado pela Amcham Porto Alegre no dia 28 deste mês. O encontro, na sede da entidade, reunirá executivos e autoridades para apresentar um panorama estratégico do mercado e as perspectivas econômicas para o RS nos próximos meses.