Expansão das lojas virtuais

O Brasil registrou em 2023 um aumento de 16,5% no número de lojas virtuais, totalizando mais de 1,9 milhão, reflexo da resiliência do setor em um contexto pós-pandemia e a crescente democratização do e-commerce, especialmente entre pequenos negócios com faturamento anual de até R 5 milhões, como mostra a 10ª edição do " Perfil do E-Commerce Brasileiro" pesquisa anual feita pela BigDataCorp. Os dados indicam uma mudança no seu perfil com 73,5% sendo familiares e 86% empregando menos de 10 funcionários.

Neugebauer no futebol

A Neugebauer e sua marca Bib's patrocinam três clubes da 1ª primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Masculino 2024. Até o fim da disputa, marcado para abril, o São José, de Porto Alegre, o Guarany de Bagé, e a SER Caxias estampam em seus uniformes as logomarcas da fábrica de chocolates mais tradicional do RS e da sua linha de confeitos mais popular.

As melhores histórias

A CMPC promove a campanha Viva o Gauchão, pela qual torcedores da dupla Gre-Nal são convidados a compartilhar nas redes sociais experiências relacionadas com a competição. As melhores histórias serão premiadas com ingressos para assistir jogos na Arena do Grêmio e no Beira-Rio. Para concorrer, é preciso acessar o link www.cmpcvivaogauchao.com.br.

Soprano na 28ª Feicon

Especializada em soluções para casa e construção, a Soprano estará na Feicon, de 2 a 5 de abril, em São Paulo. A empresa gaúcha participa em espaço ampliado de 335 m², lançando novos produtos como puxadores de portas de alto padrão com acabamento preto fosco, linhas de fechaduras elétricas, minidisjuntores SHB GIII, quadros de distribuição e acessórios como o passa-fios.

Vodka da Weber Haus

No mercado desde 1948, a Weber Haus de Ivoti (RS) acaba de lançar sua primeira vodka. Batizada de Antiqua Silver Vodka, a bebida foi destilada em 5 etapas sucessivas para obter a máxima pureza e qualidade. Cada destilação remove impurezas e compostos indesejados, resultando em bebida mais suave e limpa, ou seja, quanto mais vezes a vodka é destilada, maior será sua qualidade. Esse processo é um dos diferenciais da Vodka Antiqua, o que contribui para um produto de qualidade diferenciada.

Mais maçãs na RASIP

A RASIP, empresa do grupo RAR, pretende colher 61 mil toneladas de maçãs em 2024, aumento de 6 mil toneladas sobre as 55 mil de 2023, quando enfrentou condições climáticas adversas, afirmou o presidente Sergio Martins Barbosa. A empresa, localizada em Vacaria (RS), nos Campos de Cima da Serra, destaca-se entre as maiores produtoras de maçãs do Brasil.

XP e Visa Iguatemi

A XP e a Visa anunciam a renovação da parceria com o grupo Iguatemi até dezembro de 2025 como a marca oficial do setor financeiro para os serviços da rede de 13 shoppings no estado de São Paulo, além do Praia de Belas Shopping (RS) e do Iguatemi Brasília, no Distrito Federal. A renovação se dá após avaliação positiva dos clientes em relação às experiências e vantagens especiais.

Festa Nacional da Vindima

Em paralelo à 34ª Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul, de 15 deste mês a 3 de março, Flores da Cunha vai celebrar a 15ª Festa Nacional da Vindima, de 22 deste mês a 10 de março, como o maior produtor de vinhos do Brasil e o que realiza a maior colheita de uvas. O município tem 5 mil hectares cultivados com a fruta em 1.300 propriedades e prevê a distribuição de 50 mil quilos de uva tanto nos pavilhões como nos desfiles.