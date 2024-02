Histórias de seminovos

O Historicar, ferramenta da Delta Global que analisa o histórico de veículos seminovos, está aprimorando suas funcionalidades. Os usuários da plataforma terão agora acesso à pesquisa do Certificado de Segurança Veicular, que é obrigatório para veículos com modificações de fábrica e necessário para a vistoria do Detran que avalia as condições de circulação do carro após sinistros. Outras novidades da ferramenta incluem o acesso a imagens de leilão dos veículos e ao dado que mostra se o carro pertenceu a alguma frota, como de entidades públicas ou religiosas. A ferramenta registrou aumento de venda de 15% entre janeiro de 2024 e dezembro de 2023.

Materiais escolares

O Iguatemi Porto Alegre ainda está em clima de volta às aulas para compra de materiais escolares. Entre as operações disponíveis no shopping está a Cameron, que organiza uma feira na Praça Mario Quintana, no 1º piso, até 26 deste mês. Kalunga e Magnólia também oferecem opções, além de outras lojas que vendem itens necessários para o retorno às escolas, como mochilas, tênis e acessórios.

As grandes usinas

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 12 gigawatts (GW) de potência operacional nas grandes usinas solares, conforme o mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). Segundo a entidade, desde 2012 o segmento já trouxe mais de R$ 54,3 bilhões em novos investimentos e mais de 365,2 mil empregos verdes acumulados, além de proporcionar cerca de R$ 19 bilhões em arrecadação aos cofres públicos. Atualmente, as usinas solares de grande porte operam em todos os estados, com liderança do Nordeste em potência instalada.

Marketing gaúcho

Depois de uma edição histórica com mais de cem cases em 2023, a ADVB/RS já está aquecendo as turbinas para o TOP de Mkt 2024. Reconhecida pela tradição que ultrapassa quatro décadas envolvendo profissionais e marcas gaúchas, é a maior premiação de marketing e vendas da Região Sul. As inscrições estão abertas, em lote promocional, até o dia 28 deste mês. Depois, seguem com novos valores até maio. Mas os vencedores serão anunciados só em outubro, em Porto Alegre.

Robôs humanoides nas BMWs

O mundo da automação vai dar um passo importante com o lançamento do primeiro robô humanoide de uso geral comercialmente viável. É o robô chamado Figure 01 que promete revolucionar os processos fabris ao fornecer uma solução mais versátil para as linhas de montagem. Ao contrário das máquinas industriais tradicionais, que são projetadas para realizar uma única tarefa repetidamente, o Figure pode executar uma grande variedade de tarefas. E quem vai estrear estes robôs é a BMW na sua fábrica em Spartanburg, na Carolina do Sul, EUA, para aumentar a produtividade e eficiência.