Vinho do Napa Valley

O primeiro vinho americano, do Napa Valley, elaborado por uma vinícola originalmente brasileira chegou ao Brasil. O Foppa & Ambrosi American Collection Syrah 2021 - Napa Valley, elaborado pelos "guris" da Tenuta Foppa & Ambrosi, já está disponível no mercado brasileiro, podendo ser adquirido diretamente na vinícola localizada no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, e no seu site oficial. O primeiro lote importado, de 900 garrafas, saiu dos Estados Unidos em janeiro com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP), e foi entregue no pátio da empresa nesta quarta-feira, dia 14. O vinho veio de avião para manter a qualidade no transporte. Até porque, esta foi sua primeira experiência de importação, que conclui um processo muito difícil.

Jovens de apenas 21 anos

A vinícola Tenuta Foppa & Ambrosi foi fundada em 2017 por dois jovens enólogos, Lucas Foppa e Ricardo Ambrosi. Eles tinham apenas 21 anos. E em agosto do mesmo ano embarcaram ao Napa Valley na Califórnia (EUA) para aproveitar uma oportunidade de trabalho e de experiências, especialmente de como iniciar um negócio vitivinícola. O que fizeram na volta, mas sem esquecer o Napa Valley, para onde retornaram em 2021 para abrir lá uma filial da vinícola, de onde importaram agora os primeiros vinhos.

Da MRV para a Caixa

A MRV entregou à Caixa Econômica Federal placa de agradecimento pela parceria na conquista do marco de meio milhão de moradias entregues para mais de 1,6 milhão de pessoas, grande parte financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida.

A Inteligência Artificial

O cientista de dados Wilson Galvão será o palestrante do primeiro Happy Hour de 2024 do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) de Novo Hamburgo. Será a partir das 18h do dia 21 deste mês, sobre o tema "sensores, dados e Inteligência Artificial: do invisível às oportunidades". Ou, como usar os dados que a IA oferece para otimizar performance de produção e alcance de mercado. Inscrições gratuitas pela Sympla.

Transformação digital

As cidades de Alegrete, Palmares do Sul, Lavras e São Martinho da Serra, além do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí, assinaram contratos para a implementação das soluções de tecnologia para gestão pública da GOVBR. As ferramentas de transformação digital contratadas estão 100% em nuvem e abrangem diferentes áreas da governança municipal, incluindo as pastas de saúde, educação, além das áreas de contabilidade, controladoria e financeira.

A Usaflex de 16 prêmios

A Usaflex, calçadista gaúcha líder em conforto, encerrou o ano de 2023 com 16 prêmios e reconhecimentos, sendo quatro deles inéditos para a empresa. A mais recente conquista foi o 3º lugar no ranking de Melhores Empresas para Trabalhar no Varejo, segundo o Great Place to Work (GPTW). A empresa, que completou 25 anos em 2023, também se destacou com seu trabalho em saúde emocional, sustentabilidade, e-commerce, franquias e inovação.

Tecnologia para mais segurança

Porto Alegre decidiu utilizar a tecnologia como resposta aos desafios nos indicadores de segurança pública. As soluções estão sendo elaboradas entre a prefeitura municipal, Brigada Militar e o hub de inovação do Instituto Caldeira. Dada a dimensão e complexidade da capital gaúcha, enfrentar a violência urbana requer uma abordagem estratégica para aprimorar o uso dos recursos e fortalecer a estrutura de segurança já existente. É nesse cenário que surge o Smart Shield, um projeto de monitoramento via Inteligência Artificial com o uso de câmeras públicas e privadas.