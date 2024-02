Produção de bolsas na Fimec

Os visitantes da 47ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes), que acontece de 12 a 14 de março, poderão conferir a 14ª edição da Fábrica Conceito, realizada pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), em parceria com a Fenac e Coelho Assessoria Empresarial. Neste ano, o projeto traz uma inovação. Com quatro linhas de produção, será a primeira vez na história da ação que serão produzidas bolsas através de parceria com a Luz da Lua.

Escola do Calçado Senai

Também participarão do projeto a Calçados Ramarim, a Calçados Bompel e a Escola do Calçado Senai. Nos três dias de feira, serão produzidos um total de 1,6 mil pares de calçados e 80 bolsas. Parte dos produtos será destinada a entidades que desenvolvem ações e projetos sociais na região.

A ressaca de Carnaval

O sábado volta a ser dia de feijoada no Hilton Porto Alegre. O tradicional banquete de sabores bem brasileiros retorna à programação do hotel neste sábado, em edição especial: "Feijoada Ressaca de Carnaval", ao meio-dia. Uma dica imperdível para repor as energias após a folia. O valor por pessoa é de R$ 99,00 ( taxas), com todos os pratos à vontade e uma caipirinha como welcome drink. Reservas pelo whatsApp (51) 98164 1357. Crianças até 3 anos não pagam, e de 4 a 12 pagam 50%.

RAR fatura 22% mais

A RAR, gigante do setor agroalimentar, fundada por Raul Anselmo Randon, teve em 2023 um ano marcado por avanços significativos. Só em receita líquida foram R$ 500 milhões, um salto de 22% em comparação ao ano anterior. Para 2024, a empresa projeta novo aumento de 20%. Parcerias estratégicas em países como Singapura e Emirados Árabes Unidos consolidam ainda mais sua presença global.

Incentivos para PPPs

As PPPs devem ganhar ainda mais incentivos no Brasil em 2024. Conforme o projeto do Orçamento de 2024, enviado pelo governo ao Congresso, R$ 1,84 bilhão reservados com ações para viabilizar PPPs federais na área de infraestrutura federal. É neste contexto que ocorre, nos dias 26 e 27 deste mês, em São Paulo, a terceira edição do P3C destinado para empresas, entidades e governos.

Curso de pizza com pizzaiolo italiano

A Serra Gaúcha recebe neste mês o maestro italiano Antônio Aniello, vindo da Itália para uma oportunidade única. O pizzaiolo chef vai ministrar em Canela dois cursos com carga horária de 30 horas para os amantes de pizza. A primeira turma encerra nesta sexta e, a segunda, será de 26 deste mês a 1º de março. As aulas presenciais serão em italiano, com tradução simultânea em português na Pizzaria Abbiamo Fatto, do empresário Peterson Secco, que possui certificação pela Associazone Verace Pizza Napoletana.