Atenção para o Nordeste

O governo federal inaugurou em janeiro duas iniciativas para levar ciência e tecnologia ao Nordeste. Fortaleza (CE) receberá um campus do Instituto Tecnológico Aeronáutica (ITA), o primeiro fora de São José dos Campos (SP). Na Bahia, houve a parceria com o governo estadual para a construção de um Parque Tecnológico Aeroespacial na Base Aérea de Salvador. "Com essas iniciativas, o Nordeste passa a ser uma região importante, que fornecerá mão de obra qualificada e desenvolvimento tecnológico para a indústria nacional, o que contribui para a diminuição das desigualdades sociais", afirmou à agência DW a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Nova garrafa térmica

Uma nova opção de garrafa térmica, indicada para os mais variados momentos do dia a dia, é o lançamento da Soprano, de Farroupilha (RS). Especializada em soluções para casa e construção, a empresa oferece a Topázio, com capacidade de um litro e uma variação de cores que se encaixa em todos os ambientes e ocasiões. Trazendo um design clássico e muita versatilidade, o produto está disponível nas cores rosa, amarelo, vermelho, verde, azul e preto.

Em 3 feiras nos EUA

A Abicalçados, por meio do Brazilian Footwear, e em parceria com a ApexBrasil, levará 26 marcas calçadistas para participar de um circuito de três feiras nos EUA entre os dias 13 e 22 deste mês: na Magic Las Vegas, na Atlanta Shoe Market e na Magic NY. As expectativas são boas com a recuperação da economia norte-americana, que em 2024, conforme projeto do FMI, deve crescer mais de 2% ante 2023.

Mais vegetarianos

Os restaurantes estão acompanhando uma mudança significativa nas preferências gastronômicas. Enquanto pratos tradicionais à base de carne ainda são populares, o cenário culinário se volta cada vez mais para o vegetarianismo. Uma pesquisa realizada pelo Ibope indicou que 14% dos brasileiros, em 2018, se consideravam vegetarianos. E na pesquisa do IPEC, 46% deixavam de consumir carne uma vez na semana, e por vontade própria.

Mulheres na ciência

As mulheres já são 53% dos cientistas no Brasil, segundo a pesquisa Perfil do Cientista Brasileiro. No entanto, o mesmo estudo aponta que a maternidade impactou 39% das cientistas, contra 16% dos homens, dado que corrobora a necessidade de equidade na ciência e na sociedade. Pela importância da representatividade feminina no meio científico, a ONU instituiu, em 2015, o 11 de fevereiro como o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência.

Em hidrogênio verde

O consumo global de hidrogênio precisa mais do que quintuplicar e chegar a 500 milhões de toneladas, de acordo com a agência Bloomberg. Sua demanda estimulará o crescimento dessa indústria no Brasil, já que a produção utiliza energia de fontes renováveis, abundantes no País. A energia renovável é um dos negócios que mais cresce em território nacional. Só para se ter uma ideia, a capacidade eólica e solar cresceu 260% de 2017 a 2022 e continua aumentando, graças aos projetos em expansão.

Unicred TAG pelo Free Flow

A Unicred Integração já disponibiliza o serviço Unicred TAG, um adesivo desenvolvido em parceria com a ConectCar para ser afixado no para-brisa do veículo, fornecendo maior facilidade e segurança aos cooperados que circulam pelas vias com o Free Flow. Implantado recentemente em algumas rodovias gaúchas, o sistema de pagamento automático de pedágio funciona por meio de equipamentos de monitoramento instalados em pórticos de cobrança com capacidade de identificar as passagens por TAG ou leitura da placa.