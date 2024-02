A Usaflex, calçadista gaúcha líder em calçados confortáveis, patrocina a Supercopa de Futebol Feminino 2024, que ocorrerá de 9 a 16 de fevereiro. Sendo o patrocinador oficial, sua marca será exibida nos LEDs do campo. O evento contará com oito grandes equipes brasileiras: Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Avaí, Real FC e Ferroviária. O CEO da Usaflex, Sergio Bocayuva, vê o patrocínio como motivo de orgulho, destacando o apoio ao futebol feminino e à paixão das mulheres pelo esporte. "Acreditamos que o futebol é uma forma de inspirar e empoderar as mulheres a lutarem pelos seus sonhos, mas também um caminho para cuidar do próprio bem-estar".

Expansão do país x global

Os líderes do setor de energia, serviços de utilidade pública e recursos naturais no Brasil confiam mais nas perspectivas de crescimento do País do que na expansão da economia global. Para 61% deles, conforme o recorte setorial da 27ª edição da Global CEO Survey, da PwC, a expectativa é de crescimento da economia interna para os próximos 12 meses. A pesquisa ouviu mais de 4,7 mil CEOs em mais de 100 países, incluindo o Brasil.

Telemedicina no Carnaval

O Carnaval é uma festividade conhecida por celebrar a alegria e a diversão, mas também traz consigo um aumento preocupante dos casos de infecções sexualmente transmissíveis. Em meio a esse cenário desafiador, a telemedicina surge como solução inovadora para fornecer cuidados de saúde acessíveis e eficazes. Segundo o médico do aplicativo de telemedicina via chat Olá Doutor, Rafael Machado, nesta época, consultas relacionadas a essas doenças aumentam em 35%.

As tentativas de fraude

Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicam uma projeção de R$ 5,5 bilhões em vendas online no Carnaval em 2024, crescimento de 17% sobre o do ano passado. Contudo, tal cifra demanda cuidado, já que, no ano passado, dados da Clearsale apontaram 83.187 tentativas de fraude, o que representa uma perda de R$ 100 milhões.

Pela Sala do Empreendedor

A Secretaria da Inovação de Gramado promove e estimula iniciativas empreendedoras da cidade por meio da Sala do Empreendedor. No mês de janeiro, ela registrou um recorde de 628 atendimentos, o maior número já registrado, de acordo com dados do Sebrae RS. Além disso, Gramado foi a quarta cidade com o maior número de atendimentos na Serra Gaúcha, ficando atrás apenas de Vacaria, Bento Gonçalves e Flores da Cunha.

Adesão ao UnicredTag

A Unicred, cooperativa financeira com mais de 30 anos, passou a aderir ao Free Flow por meio da UnicredTag, fornecendo mais facilidade e segurança para seus cooperados ao circularem pelas vias que possuem o sistema. É só ativar e colar o adesivo para realizar o pagamento automático. O Free Flow é uma solução pioneira que dispensa as praças físicas de pedágio para cobrança de tarifas de rodagem, e está em fase de implantação nas rodovias gaúchas.

O mar atrativo para condomínios

O litoral gaúcho tem sido palco de um aumento na procura por residências em condomínios próximos ao mar. De acordo com dados recentes, constatados pela Wagnerpar Urbanismo, a proximidade com o oceano é o principal fator de decisão para os compradores interessados nessa modalidade de propriedade. Assim, o condomínio Mirador Playa Arenas está ganhando destaque no litoral norte gaúcho e alcançando índices de vendas consideráveis, com um mês de lançamento. A compra ficou facilitada com entrada de R$28,5 mil, e parcelamento estendido.