Energia solar em 2024

Os investimentos em energia solar fotovoltaica devem ultrapassar R$ 38,9 bilhões e gerar mais de 280 mil empregos no País em 2024, de acordo com levantamento da Absolar. Os aportes incluem as usinas de grande porte e os pequenos e médios sistemas em telhados, fachadas e terrenos. Segundo a entidade, os 9,3 gigawatts (GW) de potência a ser instalada este ano vão se somar aos 36,1 GW existentes, totalizando 45,4 GW - o que equivale a mais de três usinas de Itaipu. Este crescimento deve consolidar a energia solar como a segunda maior fonte de eletricidade do país, com 16,8% de participação na matriz elétrica, posto conquistado em janeiro, após ter ultrapassado a energia eólica.

Incentivo do baixo custo

A vice-presidente da Absolar, Bárbara Rubim, explica que o baixo custo é um dos motivos por trás do crescimento da energia solar fotovoltaica no País. Segundo ela, o ideal é um equilíbrio de participação das diversas fontes de energia limpa na matriz elétrica brasileira. "O ideal não é abandonar, por exemplo, a energia das hidrelétricas, mas aproveitá-las para suprir a solar e a eólica em dia mais nublado ou em regime de ventos mais baixo", pontua.

A Movelsul Brasil 2025

Fabricantes de móveis, colchões, estofados, decoração e outros segmentos já podem se tornar expositores da próxima Movelsul Brasil, que irá acontecer de 17 a 20 fevereiro de 2025, em Bento Gonçalves. Em fase de comercialização de espaços, a principal feira de móveis da América Latina em área, número de expositores e visitantes conta com forte atração de lojistas, varejistas, arquitetos e importadores. Empresas interessadas podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (54) 2101.6812

Liquidação no shopping

O Prataviera Shopping Center, de Caxias do Sul, está com expectativa positiva para as vendas após o período de festas e férias. Para atrair ainda mais clientes, aumentar o movimento nas lojas e impulsionar o comércio, o shopping irá promover a primeira liquidação de verão nos dias 8, 9 e 10 deste mês. Entre os itens mais procurados nessa época do ano estão roupas da estação, protetor solar e produtos de cuidados com a pele, artigos de praia e piscina, eletrônicos portáteis e calçados.

Um Plano de Território

Na capital gaúcha, moradores do bairro de Bom Jesus constroem um Plano de Território com o apoio do Instituto Lojas Renner e metodologia do Instituto Elos. O projeto Plano de Território Bonja Viva tem como objetivo permitir a identificação e articulação das demandas comunitárias. O plano foi elaborado a partir de oficinas populares, divididas por temas como habitação, cultura e outros. As propostas são ferramentas para materializar sonhos que foram reunidos neste documento. O Instituto Lojas Renner está presente junto ao Bom Jesus desde sua fundação, atuando em diversas frentes.

Relatório de sustentabilidade

A Fundacred, fundação gaúcha sem fins lucrativos pioneira e líder em crédito educacional no Brasil, lançou o seu Relatório de Sustentabilidade 2021/2022. Esta é a primeira vez que a entidade, que tem como propósito transformar vidas promovendo acesso à educação, seleciona os principais resultados e compromissos ambientais, sociais e de governança. O documento foi referenciado nas normas do Global Reporting Initiative e contém referência ao Pacto Global da ONU, do qual a Fundacred é signatária desde 2020 e pelo qual assumiu o compromisso público de contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.