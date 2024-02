O otimismo dos executivos

Os executivos de finanças gaúchos estão otimistas com as perspectivas de desempenho de seus negócios para 2024, porém, pessimistas no que se refere aos cenários econômico e político do ano. É o que sinaliza a inédita pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças Rio Grande do Sul (IBEF-RS) e pela Unisinos/Escola de Gestão e Negócios, o iCFin ou Índice de Confiança de Executivos de Finanças. A publicação traz um índice que capta a expectativa dos executivos financeiros sobre perspectivas futuras do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul.

Nova agência Sicredi

A comunidade de Ivoti (RS) já pode usufruir da nova agência Sicredi Pioneira Morada do Sol, inaugurada semana passada. O espaço, de 520 m2, fica na Avenida Capivara, número 871, no bairro Jardim Bühler. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Esta é a segunda agência no município, que possui uma unidade na área central.

São Pietro hospitais

O Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas é o primeiro do RS a receber a acreditação internacional da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA). A avaliação foi realizada por representantes da agência espanhola ao longo do segundo semestre de 2023, na qual observaram e reconheceram as práticas de cuidado em saúde que respondem ao modelo de qualidade exigido.

A doação do troco

O Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado recebeu na manhã de terça-feira (30) a doação de R$ 21.789,13 da rede de farmácias Panvel. O valor é referente ao projeto Troco Amigo da Panvel, que arrecada as moedas doadas pelos clientes nas lojas da região. A entrega do cheque simbólico foi feita pela coordenadora de varejo da Panvel, Paula Marson, e sua equipe de gerentes de farmácias da região de Gramado.

Novas bibliotecas

Focado em incrementar o número de leitores no Brasil, o hub de projetos Nossa Biblioteca terá novas entregas da iniciativa "Porto Alegre 250 anos", ativo desde 2022. BRDE, Banco DLL, Doctor Clin e Navegação Aliança encaminharão acervos de 200 livros cada para escolas públicas da capital já no mês de março. Além disso, 2024 reserva novas entregas pelo país afora e uma iniciativa focada em sustentabilidade.

Capacitação para as vendas de Páscoa

Cerca de 150 profissionais da confeitaria artesanal participaram da 2ª Convenção de Páscoa, promovida pelo Instituto Sul Doce, em Canela, que visou qualificar negócios e preparar empreendedores para as vendas na data. Foram abordados aspectos técnicos de produção, e também estratégias de gestão, a utilização da venda online e as tendências no setor.