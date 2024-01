Construtora celebra expansão

A TGD encerrou 2023 com números impressionantes, registrando um aumento de 44% nas vendas de imóveis em comparação com o ano anterior. A empresa aponta ainda que seus investimentos na área digital também resultaram em uma alta de 7% nos negócios online, indicando uma adaptação bem-sucedida às demandas do mercado digital. Ao invés de optar por respostas automáticas no atendimento, a TGD priorizou investir em um atendimento a clientes e corretores humanizado e personalizado através do WhatsApp.

Compactos e valorizados

Os imóveis com até 30m2 foram os que mais valorizaram em Porto Alegre no último ano. O preço por m2 para esse tipo de unidade subiu 14,6% entre janeiro e dezembro, atingindo a R$ 8,5 mil no mês passado. Em alguns bairros, o m2 dos estúdios ultrapassa os R$ 15 mil. É o caso do Mont'Serrat, onde a mediana de preço é de R$ 17 mil. Significa que um imóvel de 30 m2 no bairro pode ser anunciado por mais de R$ 500 mil. Os dados estão em levantamento da startup Loft.

Bourbon Hospitalidade

Localizado em São Francisco de Paula, o Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort oferece em fevereiro uma programação customizada focada em experiência, requinte e alta gastronomia para quem quer aproveitar um dos mais aguardados feriados nacionais de forma tranquila e sofisticada. A iniciativa marca o primeiro carnaval sob a administração do Bourbon Hospitalidade, que ingressou no mercado gaúcho no final do ano passado. Mais informações através do WhatsApp (54) 9679-6699.

A Multiplan beneficente

A Multiplan, o BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas doaram, na última semana, 800 cestas básicas para as instituições assistenciais Casa de Nazaré, em Porto Alegre, e ONG Transformar RS, em Canoas. A iniciativa é resultado da campanha "Arrecadômetro de Natal 2023", que reverteu as notas fiscais cadastradas pelos clientes em R$ 0,10, valor que foi dobrado pelo "Multiplique o Bem", hub de Responsabilidade Social da companhia. Em 2023, foram R$ 850 mil em doações nos 20 shoppings da marca no Brasil.

Escola de Gastronomia de Caxias do Sul

Inaugurada nesta quarta-feira, em Caxias do Sul (RS), a primeira unidade do Instituto Gastronômico das Américas (IGA). A escola dispõe de mais de 140 operações espalhadas pelo Brasil e exterior e tem como embaixador o chef francês Érick Jacquin, radicado no Brasil. O IGA oferece cursos de Gastronomia e Alta Cozinha, Confeitaria Profissional e Avançada, cursos rápidos e até direcionados para crianças, o "Cozinheirinhos". O espaço, com 400 metros quadrados, recebeu investimento de R$ 750 mil e deve gerar cerca de 30 empregos. À frente estão o médico e diretor do Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão (iPGS), Marcelo Tiburi, e o chef André Otero.