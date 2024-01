Vindima na Serra Gaúcha

Na passagem por diferentes vinhedos em plena colheita - principalmente de Chardonnay e Pinot Noir, as primeiras a ficarem prontas - em cidades como Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e Pinto Bandeira, notam-se realidades diversas e situações pontuais. Há vinhedos com bastante fruta, cachos saudáveis e em ponto de colheita; por outro lado, em alguns casos a chuva que apareceu em excesso nesta safra castigou alguns produtores que terão uma safra bem menor do que imaginavam.

Trabalho de excelência

"Mas a uva de qualidade certamente vai trazer ainda belos vinhos, resultado do trabalho de excelência de cada enólogo ou vinhateiro", conforme a avaliação da jornalista Lucia Porto, uma das sócias do Brasil de Vinhos, plataforma digital que informa, pelo site ou pelo Instagram, as principais notícias do vinho brasileiro.

Economia de água na RAR

A RAR, renomada empresa gaúcha no setor de agroalimentação, atingiu a marca de 2.6 bilhões de litros de água economizados, ao longo dos últimos seis anos. O destaque da empresa reside em suas práticas inovadoras de reúso, como o de água para limpeza dos free stall, aproveitamento da água da chuva e tratamento da água utilizada na lavagem de equipamentos, que resultou em uma economia superior a 430 milhões de litros ao longo de 2023.

A Plaenge em Santa Maria

Santa Maria será a primeira cidade do gaúcha a receber o "Plaenge on the road", uma das ações da construtora e incorporadora Plaenge para 2024. Nesta terça-feira (30), o superintendente Regional Rodrigo Martins falará sobre a trajetória da empresa líder no Sul do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão em seis Estados e no Chile. Outro tema do encontro será o panorama da construção civil para este ano.

Projetos da Doctor Clin

A Doctor Clin contabilizou investimento de R$ 283 mil em projetos sociais no último ano. Os recursos foram destinados a 14 iniciativas que promovem a literatura, música regional gaúcha, esporte, cultura e a assistência social em diversas cidades no Rio Grande do Sul. O aporte financeiro ocorreu por meio de diferentes mecanismos, incluindo a Lei Rouanet, OSCIP, Incentivo ao Esporte, Funcriança e a Lei Municipal do Idoso. Os projetos receberam o montante agora em dezembro de 2023 e serão aplicados ao longo de 2024, exceto os que tiveram verbas antecipadas para 2023.

Blindagem automotiva

Com apenas um ano de atuação no mercado, a Carwise, empresa do segmento de blindagem automotiva no Rio Grande do Sul, acaba de conquistar a certificação ISO 9001. Com isso, ela se torna a primeira e única blindadora na região a atingir o padrão internacional de qualidade. Reconhecida globalmente, a ISO 9001 certifica o Sistema de Gestão da Qualidade da Carwise, que reforça sua a adesão aos mais rigorosos padrões laboratoriais e à norma NBR 15000, a mesma utilizada pelo exército brasileiro.

Nova coleção de móveis Uultis

Uma nova coleção de mobiliário que evidencia a beleza do design brasileiro está sendo apresentada pela Uultis na ABIMAD'37 - Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração, principal evento do setor na América Latina que acontece até esta sexta-feira (2), no São Paulo Expo, em São Paulo. A marca de móveis de alto padrão lança 40 novidades, incluindo uma linha outdoor, em uma coleção que alia a delicadeza do acabamento artesanal e das texturas naturais à alta tecnologia e capacidade produtiva do Grupo Herval de Dois Irmãos (RS), uma das maiores indústrias de móveis do Brasil.