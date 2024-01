Os 15 anos do Pop Center

O Pop Center, que promove a transformação social diariamente, completa 15 anos de vida em 2024. Para celebrar o aniversário, haverá um jantar especial e palestra de Otélio Debres, fundador da rede de Lojas Lebes, como um presente ao centro comercial, para capacitar novos ambulantes. A comemoração, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do Parque da Orla e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL), acontece na Casa do Gaúcho, localizada no Parque da Orla.

Início de 800 camelôs

Ao longo desses anos de vida, um dos marcos significativos na trajetória do Pop Center foi o recebimento de 800 ex-camelôs ilegais, ao iniciar sua história. Hoje, a organização, que conta com cerca de 4 mil pessoas trabalhando por lá, alcançou índice superior a 90% dos envolvidos formalizados.

Construção otimista

Os empresários industriais da construção têm registrado metas e expectativas altas para 2024. A Sondagem Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), registrou o maior índice de intenção de investimento desde abril de 2014. O indicador atingiu 47,7 pontos em janeiro de 2024, ou 3,8 pontos a mais em relação ao resultado de dezembro de 2023, e se posiciona 10,5 pontos acima da média histórica da série.

Governança e gestão

O Sinfac-RS promove nesta segunda-feira o encontro "Governança e Gestão: impacto da estratégia para gerar resultados". 0 evento, que será realizado no Macro Office, em Porto Alegre, vai abordar o contexto externo de negócios; principais setores de crescimento; análise interna das empresas: construção de cenários; escolha de estratégias: principais desafios; transformação da estratégia em ações; análise da performance da estratégia; ecossistema de soluções Cheetah para o mercado.

Pantone, a cor do ano

A Ajorsul de Porto Alegre destaca a escolha da Pantone para a cor do ano, o Peach Fuzz, tonalidade que, segundo a empresa, transmite aconchego e o desejo de conexão com outros e novos sentimentos. Ela representa não apenas uma tonalidade atraente entre o rosa e o laranja, mas também carrega consigo a mensagem de gentileza, acolhimento e vida comunitária.

Termolar em feira de Frankfurt

Até o dia 30 deste mês, a Termolar, empresa gaúcha de Porto Alegre, referência no segmento de soluções térmicas, participa da feira Ambiente - Messe Frankfurt, na Alemanha. Esta é a nona vez consecutiva que a empresa marca presença no evento. A presidente, Natalie Ardrizzo, o gerente de Exportação, Elias Kerpen, e o coordenador de Exportação, Felipe de Mattos, representarão a companhia no encontro internacional. O objetivo é ampliar a presença global da empresa, que já exporta atualmente para 34 países no mundo todo.