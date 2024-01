Inadimplentes em queda

O número de registros de inadimplentes encerrou o ano de 2023 com alta de 5,3% sobre o ano anterior, de acordo com dados da Boa Vista. Contudo, mais do que o resultado em si, a tendência na curva de longo prazo do indicador, medida pela variação acumulada em 12 meses, é bastante positiva. O indicador, que no final do ano de 2022 apontava alta de 19,9%, chegou a marcar alta de 22,4% em março, quando a partir de então viu esse crescimento desacelerar, sobretudo durante o 2º semestre do ano passado, até a leitura mais recente, de 5,3%.

Férias sem fome

Até 9 de fevereiro, cerca de 374 estudantes em Guaíba (RS) terão refeições diárias garantidas pelo projeto "Férias sem Fome", promovido pela Secretaria de Educação. Com investimento superior a R$30.500,00, seis instituições serão beneficiadas, proporcionando café da manhã e almoço com alimentos frescos e saudáveis. A iniciativa visa assegurar a alimentação de estudantes vulneráveis durante o período de recesso escolar.

Ocupação hoteleira

Porto Alegre registrou em 2023 o melhor dezembro desde que os dados começaram a ser disponibilizados pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), em 2005. No comparativo com o igual mês de 2022, a ocupação de hotéis apresentou aumento de 22,54%. O melhor período foi a primeira quinzena do mês, quando, entre os dias 12 a 14 aconteceu o PSG Academy Cup Brasil, que elevou a média de ocupação para 88,19% no dia 13.

Recorde de elétricos

O Brasil registrou em 2023 a venda recorde de 94 mil veículos elétricos, quase o dobro do volume de 2022. A maior confiança dos brasileiros e a chegada de modelos mais baratos no mercado são apontadas como fatores essenciais para o avanço da frota.

Socorro em hotéis

Em resposta imediata aos efeitos do recente temporal em Porto Alegre e Região Metropolitana, a Rede Master de Hotéis relatou um aumento de 300% na procura por hospedagem para o dia nos sete estabelecimentos da Capital. Conforme a diretora-geral, Lívia Trois, as reservas de última hora representaram 8% da ocupação total, mas após o evento climático que afetou cerca de 1,2 milhão de pessoas, deixando-as sem acesso à água e energia, a rede notou um salto para quase 25% em reservas de emergência.

O uso decrescente do cheque

Enquanto cresce o uso do Pix, cai a circulação do cheque no Brasil. Aliás, um fato que já vinha ocorrendo antes do Pix por outras razões, mas foi acelerado pelo pagamento instantâneo, segundo a Febraban com base no Serviço de Compensação de Cheques (Compe). Em 2023 foram compensados 168,7 milhões de documentos, 17% menos do que em 2022. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda registrada é de 95%.