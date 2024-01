A vez do trabalho híbrido

Com a pandemia da Covid-19 e a transformação digital, o trabalho remoto se expandiu de forma considerável. Afinal, era a maneira de muitas empresas continuarem com suas operações sem colocar em risco a saúde de seus colaboradores. Mas, dois anos depois, o formato que ganhou adeptos, sobretudo no mercado de tecnologia, também passou a ser questionado. Foi quando começou a era do trabalho híbrido — uma tentativa de misturar os dois formatos: remoto e presencial. Conforme o estudo do Great Place to Work, 64,7% preferem o trabalho híbrido, apenas 16,4% o remoto e 11,3% o trabalho presencial.

As regulamentações

O então presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a Medida Provisória 1.108 no dia 25 de março de 2022 para regulamentar esse formato de trabalho híbrido, transformada pelo Congresso Nacional em lei. Já houve também normatização da telemedicina ou telessaúde, pela Lei 14.510/22, que autoriza e conceitua a sua prática em todo o território nacional.

Custos reduzidos

Como o número de colaboradores que vai à empresa diariamente é menor no trabalho hibrido, os gastos com a manutenção do local são diminuídos drasticamente, por exemplo, energia, água, internet, aluguel, equipamentos, vale-transporte. Ainda dependendo do tamanho da equipe, há a possibilidade de alugar espaços de coworking, com valores mais acessíveis, apenas quando for necessário reunir o time. Menor gasto também com passagens, entre outros.

Miolo Wild Gamay

O Miolo Wild Gamay 2023, elaborado a partir de fermentação espontânea com leveduras selvagens, naturais da própria uva Gamay e sem a adição de sulfitos (SO2), acaba de ser premiado com Medalha de Prata no Concours International du Gamay, em Lyon, na França. O rótulo não foi apenas o único brasileiro a ser premiado, como também o único medalhado que não é da França, Suíça e Itália. O concurso, organizado pela Inter Beaujolais, reuniu 729 vinhos Gamay avaliados por 180 especialistas internacionais, sendo que 268 foram premiados.

Marca prioritária

O Grupo Marpa conquistou uma decisão histórica junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O órgão acolheu o pedido de tramitação prioritária de marca apresentado, marcando uma decisão pioneira no campo da propriedade intelectual. Dolly Outeiral, advogada da Marpa, conta que este é o primeiro caso em que a regra de exame prioritário de patentes foi aplicada a casos envolvendo marcas, sem que houvesse discussões judicializadas.

Legado de 35 anos

A Construesse Construtora e Incorporadora, de Caxias do Sul, comemora 35 anos de história agora em fevereiro. Um dos destaques será uma exposição fotográfica sobre a construção do primeiro edifício verde de Caxias do Sul, o Bosco Esposizione - cuja previsão de conclusão está prevista para início de 2025. Nela serão reunidas as fotografias mais expressivas, sob o olhar de Fabiano Knopp, representando as muitas mãos que ergueram a empresa ao longo destas décadas.

PPP para sede da Polícia Militar

O grupo gaúcho CBA Empreendimentos, que atua em Santa Catarina desde 2019, irá construir a sede da 1º Companhia do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Florianópolis. A assinatura do termo de parceria público-privada para iniciar as obras foi formalizada há pouco pela Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). A obra avaliada em R$1,1 milhão será construída em terreno de propriedade do Estado, na Rodovia Francisco Arcanjo Grillo (SC-400), em Jurerê, com verbas da iniciativa privada.