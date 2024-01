Mais franquias no exterior

As franquias brasileiras estão em ritmo acelerado de expansão para fora do País. Em 2022, houve um crescimento de 16%, com o número de marcas subindo de 183, em 2021, para 213 em 2022. O número de países também cresceu, passando de 114 para 126 nações, uma alta superior a 10%. Entre os Top 10, os EUA permanecem em primeiro lugar, contando com 78 marcas em 2022 frente 69 em 2021. Portugal vem em segundo, com 56; seguido do Paraguai, 46. Os segmentos de Moda e Saúde, Beleza e Bem-Estar são destaques, com 40 operações.

Reunião de negócios Fenac

A Fenac Experiências Conectam apresentou na última semana ao setor de Gastronomia, Hotelaria e Entretenimento da região seu calendário de eventos para 2024. Na ocasião, a Diretoria de Turismo da Prefeitura de Novo Hamburgo também repassou dados do setor no município. O encontro reuniu mais de 50 empreendedores das áreas, com vistas a unir forças para recepcionar os turistas dos eventos que ocorrerão na Fenac e em Novo Hamburgo ao longo do ano.

O Iguatemi volta às aulas

O Iguatemi Porto Alegre já está em clima de volta às aulas, com várias alternativas para compra de materiais escolares. Entre as operações disponíveis está a Cameron, que organizou uma feira na Praça Mario Quintana, até 26 de fevereiro. Kalunga e Magnólia também oferecem opções, além de outras lojas.

Salão da indústria da moda

Considerado o único salão da América Latina exclusivamente voltado a novidades em materiais para a indústria da moda, o Inspiramais que ocorre nesta terça e quarta (23 e 24) no Centro de Eventos da Fiergs terá 150 expositores de todo o País e espera receber mais de 6 mil visitantes. A propósito, às 11h 30m desta terça haverá no local uma entrevista coletiva para jornalistas.

Posse no Sindienergia-RS

Nesta terça-feira (23), às 9h, acontecerá a posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS) para a gestão 2024-2027. Daniela Cardeal e Rafael Salamoni, presidente e vice eleitos convidam a imprensa para o evento, no qual serão abordados dados, planos e projetos do Sindicato para um setor com estimativa de investimentos superiores a R$ 26 bilhões no Estado até 2030.

No maior churrasco à beira-mar

O Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do Rio Grande do Sul (Sinfac-RS) vai no próximo dia 27 ao Balneário de Atlântida participar do Paleta Atlântida 2024, considerado o maior churrasco de beira de praia do mundo. É para oferecer um espaço de confraternização e networking a seus associados. Dedicado à cultura do churrasco, a edição deste ano do Paleta vai contar com mais de 240 tendas para mais de 1.200 assadores simultâneos, um shopping de vinhos, degustação de espumantes e palcos temáticos.