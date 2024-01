A Bibi internacional

Exportando para mais de 60 países, a Bibi, de Parobé (RS), participou da 100ª edição da Expo Riva Schuch, na Itália, uma das maiores feiras comerciais do mundo. "Anualmente, participamos de grandes eventos internacionais para expandir nossa atuação em outros países e negociar com novos parceiros comerciais. A feira concentra grandes indústrias calçadistas, sendo ideal para trocar experiências e realizar networking. Tivemos a oportunidade de estreitar o relacionamento com mercados onde já atuamos e criar relações com outros onde planejamos ingressar no segmento varejista", diz a presidente Andrea Kohlrausch.

Garantia de qualidade

O Laboratório de Controle e Garantia de Qualidade em Jogos Digitais (LabQA) da Universidade Feevale completou, neste mês, dois anos. Localizado no Campus II, em Novo Hamburgo (RS), o espaço está alinhado ao padrão da indústria internacional de produção de jogos e vem atendendo empresas do mercado estadual e nacional, sempre com foco no controle e na garantia da qualidade em jogos digitais.

Pela estética facial

O número de cirurgiões dentistas especializados em estética facial no País passou de 866 profissionais em janeiro de 2022 para 2,6 mil no começo deste ano, um aumento de 200% em dois anos. Os dados são do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e confirmam o alto aquecimento do mercado nessa área.

As tendências em pele

As entidades de couro, têxtil e mobiliário, reunidas no Inspiramais, promovem nos dias 23 e 24 deste mês, no Centro de Eventos da Fiergs, o Preview do Couro. Junto com a mostra de materiais para criações de moda e outras atividades, 18 curtumes vão antecipar as tendências em peles e misturando técnica, sustentabilidade e arte. Uma palestra às 15h desta quarta-feira irá mostrar os guias da coleção do Preview.

4 USBs para móveis

Especializada em soluções para casa e construção, a Soprano de Farroupiha (RS) conta com uma nova linha de tomadas USB para móveis. São quatro modelos que se juntam ao já reconhecido portfólio da marca, oferecendo praticidade e tecnologia para quem necessita de pontos de energia para carregamento de dispositivos por meio de entrada USB ou USB-C. As opções se dividem entre uma de instalação sobreposta ao móvel, deixando visível só as entradas USB, enquanto as outras três são embutidas e possuem LED indicador que sinaliza que o produto está energizado.

Inscrições no concurso

Com a expectativa de romper a barreira das 1.000 amostras, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) abriu, no dia 15 deste mês, o período para que vinícolas e importadoras de todo o mundo possam inscrever amostras de vinhos e espumantes no 12º Brazil Wine Challenge, de 4 a 7 de junho em Bento Gonçalves (RS). Único no Brasil com a chancela da OIV, o concurso se tornou um dos mais importantes das Américas, reunindo em 2022, na última edição, 903 amostras de 15 países.

Pisa da uva na Vindima de Gramado

Inicia no dia 8 de fevereiro, e segue até 3 de março, a 3ª edição da Vindima em Gramado. Durante 25 dias, o evento celebrará a produção de uvas, vinhos e sucos artesanais e derivados das vinícolas locais. A Gramadotur, que organiza o evento, espera receber pelo menos 200 mil visitantes. Com uma colheita da safra da uva estimada em uma tonelada para 2024, os produtores gramadenses devem produzir cerca de 100 mil garrafas de vinho e 100 mil litros de suco de uva artesanal no ano. Uma das principais atrações será a Pisa da Uva, experiência gratuita que ocorrerá sempre aos sábados, às 19h. na Vila do Vinho.