Venda de marcas próprias

As marcas próprias já estão presentes em 40% dos lares brasileiros, com compras em diversas categorias, segundo a Nielsen. Percebendo esse movimento do consumidor, que busca o equilíbrio perfeito entre qualidade e preço justo, muitos supermercadistas enxergam nas marcas próprias uma estratégia de negócio e já usufruem das principais vantagens. Um exemplo é o Carrefour, maior varejista do País, segundo o ranking Abras, que atingiu um marco histórico no terceiro trimestre de 2023, com uma participação recorde de marcas próprias, totalizando 21,2% das vendas, comparado com igual período do ano anterior, segundo os dados públicos da empresa. Sua estratégia reflete uma abordagem proativa para oferecer qualidade e preços acessíveis.

O varejo em Caxias

Caxias do Sul (RS) recebe na próxima terça-feira a primeira edição do FBV Talks, evento realizado pela Feira Brasileira do Varejo para trazer insights e perspectivas ao setor em 2024. O encontro será no Auditório Integração e contará com a participação de empresários e especialistas do segmento. A ocasião marca também o início da série de encontros que antecedem a Feira Brasileira do Varejo, o maior evento varejista do Brasil, marcado para maio, na capital gaúcha.

Casa do Construtor

Aproveitando a sinergia entre materiais de construção e equipamentos como andaimes e betoneiras, a Casa do Construtor se une à gaúcha Redemac. Parceria que funcionará na modalidade "store in store" visa ampliar a capilaridade da locadora de equipamentos no estado e oferecer um atendimento 360 a um maior número de clientes. Ao longo do ano, a intenção é chegar a 34 operações da Redemac, em cidades como Santa Maria, Torres, São Sepé, Sarandi e Panambi.

A venda de veículos

A Guaibacar da avenida Sertório, em Porto Alegre, considerada a matriz da operação da Guaibacar no RS, foi responsável por pouco mais da metade das vendas gerais da rede em 2023, com 4.123 veículos vendidos entre novos e seminovos, crescimento de 37% sobre 2022. A loja da avenida Padre Cacique comercializou 964 unidades desde junho, quando foi incorporada à Guaibacar, que possui ainda outras três unidades nas cidades de Canoas, Osório e Pelotas.

Chocolate no lugar de sapatos

A Lugano está prestes a consolidar ainda mais sua presença física em Gramado ao confirmar a aquisição de um novo ponto comercial na cidade. Em parceria com um grupo de investidores da cidade, arrematou a desejada esquina da Rua Coberta com a Borges de Medeiros, abrigando ali sua 7ª loja, além da fábrica e de um parque temático recém-inaugurado. O local, até então ocupado pela Paquetá, será revitalizado para receber os produtos da Lugano. A data oficial de inauguração e detalhes do projeto serão anunciados em breve.