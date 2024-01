Imóveis compactos em alta

Após a pandemia do Covid-19 o interesse pelos imóveis compactos no Brasil tem experimentado um aumento significativo. As estatísticas revelam que os apartamentos com metragem entre 41 m² e 60 m² destacam-se como os mais comercializados no País. Essas propriedades representam 38,6% dos lançamentos e 41,7% das vendas no solo nacional, conforme revelado por um estudo realizado em parceria entre o software de vendas imobiliárias CV CRM e a startup Dataland. Segundo o corretor de imóveis Rafael Scodelario, os brasileiros estão cada vez mais interessados em imóveis compactos, buscando economizar e conquistar a própria moradia, escapando do cenário de aluguéis,

Pesquisa abrangente

A análise da pesquisa abrangeu 487 cidades brasileiras, de 2020 até agosto de 2023. "De acordo com os dados, a categoria "econômico" destaca-se, com imóveis avaliados até R$ 264 mil liderando as vendas, seguidos pelos imóveis da categoria "padrão", com preços entre R$ 264 mil e R$ 500 mil", destaca Scodelario.

30 dias do Free Flow

Um mês após o início do free flow no Estado, a CSG revelou a boa aceitação do pedágio de passagem livre. Dos 187 mil veículos que passaram pelo pórtico da ERS-122 (km 108,3), em Antônio Prado, apenas 12% estão inadimplentes, percentual abaixo da estimativa inicial, que era de 30%. O adesivo eletrônico colado no para-brisas (tag) foi o meio de pagamento mais utilizado (46%). Quase 60% dos motoristas quitaram a tarifa no mesmo dia.

Fundo comunitário

Até 16 de fevereiro, está aberta a primeira Chamada Pública de apoio a negócios de impacto social periféricos por meio do Fundo Comunitário Porto de Todos. A iniciativa da Fundação Gerações - em parceria com a Coalizão pelo Impacto Porto Alegre e o Programa Transformando Territórios - é o primeiro fundo comunitário no RS e busca apoiar soluções às problemáticas sociais e ambientais.

Pela sustentabilidade

A MRV foi escolhida para a 19ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), mais respeitado indicador de práticas ESG da bolsa de valores brasileira. O resultado, pelo 8º ano consecutivo, reforça o compromisso da companhia em liderar a agenda ESG na construção civil. "A MRV tem o papel de influenciar positivamente, mostrando que ações ESG são uma necessidade para o desenvolvimento sustentável do setor", afirma o diretor Raphael Lafetá..

Olimpíada Colonial

Começou, no sábado passado a Olimpíada Colonial, atividade da Festa Nacional da Uva 2024, de Caxias do Sul. Esta é a edição comemorativa dos 30 anos da Olimpíada, que, desde o início, em 1994, conta com o apoio da Orquídea Alimentos. Para reforçar a divulgação da Festa da Uva, a ser realizada entre os dias 15 de fevereiro e 3 de março, a partir desta semana, os consumidores encontrarão nos pontos de venda dois milhões de embalagens comemorativas de 1kg e 5kg de farinha de trigo Orquídea.

Certificados de franquia internacional

A fim de reconhecer e incentivar a atuação de franquias brasileiras além-fronteiras, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e a ApexBrasil concederam a 56 marcas o Certificado de Franquia Internacional ABF. A chancela é dividida em quatro categorias: Pleno (redes com até duas unidades no exterior em até 1 país), Sênior (de 3 a 30 unidades fora ou 2 a 4 países), Máster (de 31 a 61 unidades no exterior ou 5 a 7 países) e Mega (mais de 61 unidades ou em 8 ou mais países). Entre as redes certificadas, destaque para o segmento de Alimentação, seguido de Educação e Saúde, Beleza e Bem-Estar.