Top Car Exclusive

A mais recente adição ao cenário automotivo de Porto Alegre abriu suas portas, na Avenida Sertório, 1441, antes ocupado pela antiga concessionária Audi. Com uma história de mais de 30 anos na distribuição de marcas premium no Sul do País, agora o Grupo Top Car emprega toda sua expertise para abrir uma loja de seminovos premium e luxo no Rio Grande do Sul. A unidade oferece automóveis e motocicletas das marcas mais desejadas do mercado. O setor de seminovos no RS é seis vezes maior que o mercado de zero quilômetro e, na última década, o segmento de usados de luxo apresentou significativo crescimento.

O recorde de sucatas

As exportações de sucatas ferrosas, insumo usado na fabricação de aço, bateram recorde histórico em 2023 e mais que dobraram em relação ao volume de 2022. Foram exportadas no ano passado 800.006 toneladas, aumento de 116,6% sobre as 369.305 toneladas vendidas no exterior em 2022. As vendas externas em 2023 foram as maiores do setor na série histórica desde 1997. Em 2020, as exportações alcançaram 731 mil toneladas, segundo maior volume em um ano.

Acidente de trabalho

Enquanto você lê este texto, é muito provável que ocorra um acidente de trabalho em algum lugar do Brasil. Conforme a OIT, o País registra, em média, um acidente de trabalho a cada 51 segundos. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab) corroboram essa realidade. Segundo a entidade, foram registrados 446.881 acidentes de trabalho em 2020 e, em 2021, o número subiu 37%, alcançando 612.920 notificações. Considerando os afastamentos na última década, foram 473 milhões de dias de trabalho "perdidos", devido a licenças do INSS.

A saúde suplementar

A maior empresa de saúde da América Latina é também uma das mais bem classificadas no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Na avaliação de 2023, que tem como base o ano de 2022, as principais operadoras da Hapvida NotreDame Intermédica foram destaque e conquistaram a melhor faixa de pontuação. Aqui no Estado o grupo de saúde atua na Capital e Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Grupo Gerdau celebra 123 anos

A Gerdau celebra nesta semana 123 anos de uma história empreendedora que carrega a missão de moldar o futuro. Fundada como uma fábrica de pregos em Porto Alegre (RS), ela se tornou a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e aços especiais no mundo. Presente em vários países das Américas, tem mais de 36 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Ao longo dessa jornada, a Gerdau se manteve conectada com a história da indústria brasileira, buscando estar cada vez mais perto da sociedade, com a ambição de ser parte das soluções aos dilemas e desafios enfrentados.