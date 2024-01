Arquitetura e bem-estar

Situado num balneário exclusivo, entre as praias de Arroio Teixeira e Curumim, ao norte de Capão da Canoa (RS), o empreendimento Mirador Playa Arenas, da Wagnerpar, surge como um novo lifestyle de lazer, combinando sofisticação e tranquilidade. A arquiteta de interiores Alyne Pillar Nunes, da AND, adotou a arquitetura biofílica para o projeto, privilegiando luz natural, vegetação e formas inspiradas na natureza. "Emerge no design contemporâneo, trazendo a natureza para o ambiente construído, melhorando a saúde e o bem-estar dos ocupantes", destaca Alyne. A visita ao plantão de vendas no local promove a experiência do que será o empreendimento.

Vendas para o verão

Com a temporada de verão chegando, o Pop Center de Porto Alegre está otimista em relação às expectativas de vendas, especialmente por oferecer ampla gama de produtos para toda a família durante as viagens. A CEO Elaine Deboni destaca a diversidade de produtos disponíveis: "antes de pegar a estrada, os veranistas podem passar aqui no Pop Center e garantir todos os itens necessários para a estadia na praia".

Volta do Soweto 30

Com produção local da Combo Agência, a turnê comemorativa dos 30 anos de história do grupo Soweto, que promove o reencontro com o cantor Belo, aterrissa em Porto Alegre no dia 15 de junho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

Móveis na Alemanha

Pela primeira vez como expositora, a Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval (Dois Irmãos), participa da IMM Cologne, uma das mais tradicionais feiras do setor moveleiro, em Colônia, na Alemanha. De 14 a 18 deste mês, visitantes do mundo todo podem conferir as peças da Uultis, reconhecida por móveis que aliam a delicadeza do acabamento artesanal e das texturas naturais à alta tecnologia e capacidade produtiva da Herval. A participação ocorre através do Projeto Brazilian Furniture, promovido pela Abimóvel e Apex-Brasil, no Hall 10, F-004 e H-003.

Vagas na BR-116 Esteio

A empresa Via Arte Construtora de Obras, encarregada das obras de ampliação da BR-116, na altura do Parque Assis Brasil, em Esteio (RS), tem 50 vagas para contratação imediata de carpinteiros, armadores (ferreiros), ajudantes e operador de muck. São para todas as idades, mas os interessados precisam comprovar experiência via carteira de trabalho. Os candidatos devem se apresentar com o documento mais a identidade no antigo escritório do DNIT no bairro Scharlau, perto das obras de acesso à RS-240, em São Leopoldo.

Os 25 anos da Protefix

A empresa Protefix Proteção e Fixação LTDA, de Porto Alegre, vai completar 25 anos de existência no próximo domingo. Localizada em área superior a 5.000m2próxima à região central de Porto Alegre, conta hoje com 80 colaboradores e mais de 10.000 itens em seu portfólio de produtos, com foco no atendimento da indústria e empresas da construção civil.

Azeite Sabiá entre os melhores

Produtores do Azeite Sabiá, Bia Pereira e Bob Costa, serão os únicos brasileiros na cerimônia de premiação do Evooleum, mais importante concurso espanhol dedicado aos azeites de oliva extra virgem premium, que acontece hoje em Madri. A marca brasileira ficou com a terceira maior pontuação (95 pontos) do Evooleum pelo seu Blend de Terroir e figura entre os dez melhores azeites do mundo. O rótulo sagrou-se ainda o melhor do planeta na categoria Blends. Atualmente, o Sabiá é produzido em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS).