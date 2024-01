Dados não comprovados

Mais de nove em cada dez investidores brasileiros (98%) acreditam que os relatórios corporativos sobre o desempenho da sustentabilidade contêm informações não comprovadas. Este dado pertence à Pesquisa Global com Investidores 2023 da PwC, publicada recentemente. No mundo, o mesmo índice é de 94%. A pesquisa conclui também que, globalmente, embora as preocupações macroeconômicas e inflacionárias continuem a ser as principais, elas diminuíram em 2022. Em 2023, os riscos climáticos aumentaram consideravelmente, comparando-se ao risco cibernético (32%).

Reserva financeira

Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 67% dos brasileiros enfrentam dificuldades para economizar. Hábitos ruins de consumo, falta de consciência financeira e ausência de planejamento contribuem para essa dificuldade. Nesse sentido, construir uma reserva financeira é um recurso essencial para momentos imprevistos da vida, como emergências médicas, reparos domésticos e gastos não planejados.

Relações de trabalho

A Fecomércio-RS anunciou Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, palestrante do 8º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho. Será em Torres de 21 a 23 de março e está com inscrições abertas reunindo empresários, advogados, estudantes e líderes sindicais para troca de experiências.

Desafio 2024 GBOEX

O GBOEX lançou a campanha Desafio 2024, com vigência até dezembro, que premiará corretores de seguros que se destacarem com vendas durante todos os meses do ano. A iniciativa resultará na premiação de voucher para viagens, ao final de todas as fases. O regulamento está disponível no Portal do Corretor (em www.gboex.com.br )

Os energéticos Elev

A partir desta sexta-feira (12), a Fruki Bebidas de Lajeado (RS) dará início às atividades do espaço temático Elev Energy Drink em Capão da Canoa, no antigo Largo do Bar Onda, onde os veranistas poderão experimentar os energéticos Elev. O lounge também terá atividades de interação com o jogo Elev pong. Quem conseguir vencer o desafio ganhará brindes.

Exportação de maçãs

A excelência da fruta Rasip já está presente nos longínquos Emirados Árabes Unidos (EAU) e em Singapura. A Rasip, empresa de Vacaria (RS) que integra a RAR – idealizada por Raul Anselmo Randon -, está ampliando seu mercado com a exportação de maçãs para os dois países. A proposito, o presidente Sergio Martins Barbosa, informa que as comercializações da próxima safra deverão acontecer no primeiro semestre deste ano.

Pela saúde mental

Com mais de 250 atendimentos, 200 colaboradores impactados e 100 pessoas envolvidas, o Programa SER da Rodoil de Caxias do Sul (RS) é pautado pela ética e sigilo que requer o atendimento de psicoterapia alinhado às regras de compliance. O presidente Roberto Tonietto conta que as terapias

ocorrem durante o horário de trabalho em local preparado para acolher os colaboradores com conforto e os cuidados de privacidade que se fazem necessários.

Móveis gaúchos em São Paulo

A marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, Uultis, de Dois Irmãos (RS), apresentará os lançamentos da sua coleção 2024 na ABIMAD - Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração. O principal evento do setor na América Latina acontecerá no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro, em São Paulo. Entre as novidades da empresa estão peças que evidenciam o design brasileiro, como a cadeira de jantar Bamboo de Aciole Félix; o estofado Paipe de Sérgio Batista; e a Cama Dunas do Estúdio Uultis.