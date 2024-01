Confiança nos negócios

Os executivos de finanças gaúchos estão otimistas com as perspectivas de desempenho de seus negócios em 2024, porém, pessimistas no que se refere aos cenários econômico e político do ano. É o que sinaliza a inédita pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças RS (IBEF-RS) e pela Escola de Gestão e Negócios da Unisinos, o iCFin ou Índice de Confiança de Executivos de Finanças. A publicação traz um índice que capta a expectativa dos executivos financeiros sobre perspectivas futuras do ambiente de negócios no RS.

Loja física em Taquara

O Frigorífico Santo André abriu nesta ontem, em soft opening, na Avenida Fernando Ferrari, junto ao Posto Flex, em Taquara, a sua primeira loja física no Estado. A decisão de expandir a modalidade de negócios foi motivada pela crescente demanda por produto suíno premium na região e pelo compromisso do Frigorífico em oferecer aos consumidores uma experiência única ao adquirir seus produtos.

Ambiente de trabalho

Líder no mercado de marcas e patentes no Brasil, a Marpa é a primeira empresa do segmento na região Sul e Sudeste a conquistar o selo Great Place to Work, que avalia as melhores práticas de gestão de pessoas e o ambiente de trabalho das corporações. Conforme a pesquisa conduzida pela certificadora, 93% dos colaboradores da Marpa - Marcas e Patentes consideram a empresa um ótimo lugar para trabalhar, superando a média de 65% atribuída a empresas não certificadas em 2022.

Fruki vai para a NFR

A CEO da Fruki Bebidas de Lajeado, Aline Eggers, está de malas prontas para participar na NRF em Nova Iorque. Trata-se do maior evento de varejo do mundo, que acontece no período de 14 a 16 deste mês. Já é sua 114ª edição.

Gastronomia e cultura

No cenário cultural da região sul do Brasil, o Grupo Press Gastronomia e Diversão se destaca não apenas pelas ótimas opções gastronômicas, mas também por seu compromisso em apoiar e fortalecer a cultura local. Ao longo de 2023, o grupo dedicou mais de R$ 100 mil a projetos diversos. Esses recursos ajudaram a promover produções artísticas, viabilizando especialmente espetáculos musicais e teatrais. Para 2024, a expectativa é, pelo menos, de manter o apoio.

Programa Tarifa Zero de Gramado

O Programa Tarifa Zero de Gramado, implantado pela prefeitura local para incentivar o uso do transporte coletivo, em períodos de alta temporada, de julho, novembro e dezembro, com vistas também a reduzir o número de veículos transitando na área central da cidade deu certo. Ele consistiu na oferta de transporte gratuito nos finais de semana destes meses. Enquanto em 2022 o número de passageiros era na média de 2.600, consolidou-se após a implantação do programa em 3.500, aumento de 34%.