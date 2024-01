Perfil familiar de empresas

Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil. Elas empregam 75% da mão de obra no País e representam metade do PIB do Brasil. Seguindo na linha dos números e das estatísticas, um levantamento do Banco Mundial mostra que 30% dessas empresas familiares chegam até a terceira geração, e apenas metade delas sobrevive. Hoje, estas empresas pioneiras estão passando pelo processo de sucessão, ou seja, momento em que os fundadores estão passando o bastão para as novas gerações. O momento de transição é desafiador.

Os motivos deste insucesso

Entre os motivos para o insucesso da sucessão nas empresas está o fato de que nem sempre os filhos querem assumir os negócios dos pais. Por outro lado, há os sucessores que assumem, mas sem modernizar o negócio ou adotar condutas de gestão profissional. Os sucessores também não vivem a mesma realidade do fundador no início do negócio, e isto também influencia na forma como eles exercem o empreendedorismo.

O grupo Laghetto Golden

O ano de 2023 encerrou com recorde histórico para o grupo Laghetto Golden Multipropriedades, que comemora R$ 609 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em um único ano, recorde absoluto desde a fundação. Ainda em 2023, o grupo deu início às obras do Golden Villagio Laghetto, em Canela, e do Riserva dos Vinhedos Laghetto, localizado em Bento Gonçalves. Ambos com previsão de inauguração em dois anos.

O fim de ano sustentável

Alinhado com as melhores práticas ESG, o Grupo Lins Ferrão implementou os conceitos de economia circular em seu presente de final de ano para os seus mais de 3, 5 mil colaboradores da Pompéia e da Gang. Cerca de quatro mil mochilas sustentáveis foram produzidas e distribuídas, iniciativa do Instituto Lins Ferrão, braço socioambiental do grupo. Para sua produção, foram utilizados 930 quilos de resíduos têxteis das marcas, que resultaram em 3,1 mil metros de tecido.

Balança do calçado cai 23%

Resultado das dificuldades nas exportações de calçados e do aumento da entrada de produtos estrangeiros no Brasil, a balança comercial do setor caiu 23% ao longo de 2023. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), as exportações do setor somaram 118,34 milhões de pares e US$ 1,16 bilhão, quedas de 16,6% em volume e de 10,8% em receita sobre 2022. Isolando dezembro, a exportação foi de 7,45 milhões de pares e US$ 73,44 milhões, quedas de 41,5% e de 33,3% na mesma comparação.

O restaurante mais antigo

O restaurante gaúcho mais antigo do Rio Grande do Sul, o Gambrinus, com sede no Mercado Público de Porto Alegre, projeta um faturamento 10% maior na alta temporada. "Nossos esforços estão focados em aperfeiçoar as nossas receitas tradicionais portuguesas, bebidas e serviços, para atender às expectativas de um público cada vez mais exigente", explica seu proprietário, João Melo. Aliás, este otimismo é também do setor, segundo a Abrasel, que projeta um faturamento 7% maior durante este período, decorrente da melhora da economia.

Lançamento da Frukaxi de Lajeado

Depois do sucesso do Fruki Berga no inverno, mistura do guaraná com o suco da bergamota, a Fruki de Lajeado acaba de lançar neste verão o Frukaxi, mistura do guaraná com o suco de abacaxi. E, em paralelo, a Água Saborizada, utilizando a Água da Pedra (mas sem a presença do mineral, por força de lei), e que durou apenas três dias, tal a saída segundo o presidente do Conselho, Nelson Eggers. A propósito, a Fruki já é uma empresa centenária, e, como a Tramontina e a Gerdau, entre outras, continua muito ativa, lançando novos produtos, lembrou ele.