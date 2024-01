A construção da comunidade teuto-brasileira, o surgimento da colônia em São Leopoldo (RS) e a mistura cultural. Essa foi a imigração alemã que completa 200 anos em 2024. Uma fonte de grande expertise no tema é o historiador gaúcho Rodrigo Trespach, autor do livro 1824, publicado pela Citadel. Nele, o autor detalha o processo imigratório - de 1822 a 1831 - e o desenvolvimento da comunidade germânica no Brasil. Trespach é reconhecido por sua pesquisa meticulosa, usando documentos, cartas e ofícios para entrelaçar a história de líderes políticos e visionários com a vida dos imigrantes alemães.

Premiações para a MRV

A MRV&CO celebra a conquista de 50 reconhecimentos em diferentes categorias ao longo de 2023. Eles ressaltam a abrangência das contribuições da MRV nas áreas de Segurança no Trabalho, Relacionamento com Cliente, Reconhecimentos pelo Consumidor, Inovação, Marketing, ESG, Jurídico, além de Compliance, Recursos Humanos, Presidência e Produção, segundo o presidente Rafael Menin.

Exame em 90 segundos

Caxias do Sul passa a contar com tecnologia inédita na Serra. É na recém-inaugurada clínica VisãoSmart, liderada pelos médicos Mauro Chies e Daniela Leães. Ela se vale de conceito homônimo, destaque no campo da oftalmologia, que executa de modo automático, em apenas 90 segundos, inúmeros exames de triagem e de grau de óculos, sem dilatação da pupila. O investimento foi superior a R$ 500 mil, e a perspectiva é de 600 atendimentos por mês.

Brindes de final de ano

A Flowork inovou ao entregar os brindes de final de ano, distribuindo-os aos membros do ecossistema mediante a doação de alimentos. O objetivo foi envolver a comunidade nas doações que ela realiza. Ao completá-las, a Flowork atingiu a marca de 1 tonelada de alimentos entregues para a Aldeia da Fraternidade, ao projeto A União Faz a Força (RS), e ao Lar de Moisés (PR).

Verão em Porto Alegre

O verão em Porto Alegre ganha um toque especial a partir desta sexta-feira, com o evento cultural e boêmio que promete agitar as noites que precedem o final de semana. O Food Hall Dado Bier, reconhecido pelo ambiente descontraído e inclusivo, lança o Sambinha de Verão, para oferecer entretenimento de qualidade aos porto-alegrenses no mês de janeiro.

O Dia da Infâmia faz um ano

Nesta segunda-feira completou um ano do "Dia da Infâmia", como o definiu a ministra do STF, Rosa Weber, então presidente da corte, quando a Praça dos Três Poderes foi vandalizada por golpistas insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais. Desde então, mais de 2 mil pessoas foram detidas, e 1.354 respondem a ações penais no STF por participação nos atos contra a democracia e, até agora, 30 réus receberam penas de 12 a 17 anos de prisão, e mais 200 aguardam julgamento.