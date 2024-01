Salário é mais curto que o mês

A maioria de 63% dos trabalhadores com carteira assinada em empresas não possui dinheiro suficiente para cobrir suas despesas básicas. Esses e outros dados são revelados pela 3ª edição da Pesquisa "Hábitos e Impactos da Saúde Financeira dos Trabalhadores", encomendada pelas fintechs Zetra e SalaryFits, com a On The Go, restech de pesquisa de mercado. E, por isso, mais da metade dos trabalhadores entrevistados se diz estressada (58%) quando enfrenta a falta de dinheiro no fim do mês. E sofre aumento de irritabilidade em casa (44%), redução na atenção (44%) e menor produtividade (34%).

Mais Bibi pelo mundo

Com mais de 70 anos levando calçados fisiológicos e não tóxicos para crianças de 0 a 9 anos, a Calçados Bibi, de Parobé (RS), finalizou 2023 com sete novas lojas, sendo quatro nacionais e três no exterior. Para 2024, são esperadas mais 10 operações nacionais e 10 internacionais. Atualmente, a marca tem mais de 130 pontos de venda no Brasil, 21 no exterior e o canal do e-commerce, que está em mais de 3 mil multimarcas e exporta para mais de 60 países.

A Inteligência Artificial

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) discute nos bastidores regulamentar o uso da Inteligência Artificial na campanha de 2024, quando candidatos concorrerão a cargos municipais. A preocupação dos ministros é com o uso do instrumento para disseminar notícias falsas sobre concorrentes e sobre o processo eleitoral.

Utensílios domésticos

Maior operadora de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, a Wilson Sons encerrou 2023 com o significativo crescimento de 287% das exportações de utensílios domésticos por meio do Tecon Rio Grande entre janeiro e novembro sobre igual período de 2022. É a recuperação de market share e a retomada da confiança do mercado internacional. O terminal gaúcho é responsável pela conexão marítima de cargas para diferentes regiões do mundo.

A economia longeva

Um mercado importante para os pequenos negócios e para quem desenvolve novos serviços e produtos voltados às pessoas com 60 anos ou mais - um contingente que já supera os 30 milhões de indivíduos. Esse é o segmento da economia da longevidade, responsável por movimentar mais de R$ 1,6 trilhão por ano no Brasil e que deve crescer ainda mais, uma vez que as projeções, daqui a 30 anos, sugerem que 1 em cada 4 brasileiros será idoso.

Matrículas no Anglo

O Colégio Anglo, primeiro do Sistema Anglo na capital gaúcha, está com matrículas abertas para 1ª, 2ª e 3º séries do Ensino Médio. Ele tem como pilares uma perspectiva atualizada de ensino e aprendizagem, com o uso de tecnologias e dinâmicas contemporâneas, e agenda de práticas sustentáveis. Com a experiência de 70 anos no Brasil e mais de 20 anos em Porto Alegre, o Anglo abre as portas reunindo a força do quadro docente especializado e a excelência do cursinho pré-vestibular, com média de 72% de aprovação em federais.

Campanha Corta-Corta no Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre promove a partir desta segunda, e até a quarta-feira, nova edição da campanha Corta-Corta com descontos especiais, de até 60%, em moda masculina e feminina, calçados, beleza, decoração, eletrônicos e eletrodomésticos. Detalhe: no período, todos os frequentadores do shopping têm isenção de estacionamento. Basta inserir no equipamento de saída o cartão retirado na entrada sem sua validação nos guichês. As lojas, cafeterias, restaurantes e opções de lazer operam de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos das 14h às 20h. Já as operações de alimentação e lazer funcionam entre 11h e 22h.