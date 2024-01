Tampinha Legal na praia

Programada para este domingo a 4ª edição da ação "Na Pr.A.I.A com Tampinha Legal". O evento, do Instituto SustenPlást, auxilia na acessibilidade de pessoas com deficiência temporária ou permanente, cegos, pessoas de baixa visão, além de crianças que terão contato com o mar. Com o auxílio de Protótipos de Andadores Infantis de Areia - o Pr.A.I.A - a ação acontecerá na praia de Tramandaí, na Casa de Verão do Sesc/RS, a partir das 9h. A ação também salienta a importância e efetividade da economia circular, da inclusão social e acessibilidade. Todas as Casas de Verão do Sesc/RS irão receber o Pr.A.I.A até o final da temporada.

Sebrae Delas em todo País

O programa que incentiva, valoriza e acelera a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender conquistou todos os estados do País. É o Sebrae Delas, que se consolidou em 2023 como ferramenta de apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino e é ofertado por todo o Sistema, inclusive nas unidades localizadas no interior do Brasil. No total, mais de 150 mil mulheres foram atendidas por meio de cursos, consultorias e mentorias para o desenvolvimento de competências emocionais.

Queda de vendas no varejo

As vendas de varejo estimadas pelo indicador Ibevar - FIA Business School mostram trajetória de queda no primeiro trimestre de 2024. No conceito restrito, que exclui material de construção e veículos, ela é estimada em 0,2%. Incluindo todos os segmentos, a queda chega a 2%. Para o presidente Claudio Angelo, professor da FIA Business School, "há um efeito negativo espalhado no varejo". Dos 13 segmentos avaliados, 8 mostram queda no período, destaca ele.

É a 100ª feira de calçados

A mais tradicional feira de calçados do mundo, que vai para sua 100ª edição entre 13 e 16 deste mês, receberá 60 marcas brasileiras. A participação verde-amarela na Expo Riva Schuh, que acontece em Riva del Garda na Itália, é apoiada pelo Brazilian Footwear, programa de fomento à exportação de calçados mantido pela Abicalçados com a ApexBrasil. Ela é altamente internacionalizada, com expositores de 41 países e visitantes de mais de 100 países.

Energia solar já é 16,3% da matriz

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 37 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 16,3 % da matriz elétrica do País, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Desde 2012, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 179,5 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 50,3 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou cerca de 1,1 milhão de empregos acumulados.