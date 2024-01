Seleção no Feevale Techpark

No dia 7 de fevereiro, acontece o primeiro Pitch Night de 2024, quando o Feevale Techpark irá selecionar projetos inovadores para pré-incubação. O evento acontecerá de forma online, a partir das 17h. As inscrições estão abertas, gratuitamente, até as 23h45min do dia 5 de fevereiro, pelo site www.feevale.br/pitch. Por meio do Pitch Night, os empreendedores têm seis minutos para apresentar, em forma de pitch, suas ideias de projetos e soluções. Os selecionados participam de um processo de até quatro meses de pré-incubação no parque, com assessorias individuais e capacitações coletivas sobre perfil de empreendedor, imersão em mercado e como fazer um pitch.

Um condomínio fechado

O condomínio fechado San Mateo, composto por 40 casas exclusivas, localizado próximo ao Parque Germânia e ao Shopping Iguatemi, de Porto Alegre, está comercializando suas últimas unidades. Trata-se de uma das regiões que mais cresce na cidade e oferece diversas possibilidades de serviços e entretenimento. As casas têm três dormitórios com suíte e duas vagas. E seu imóvel pode ser usado como parte do pagamento.

Bom ano para negócios

O ano de 2024 provavelmente trará muitas oportunidades para quem busca iniciar uma jornada empreendedora. Apesar de não ser fácil de prever, a economia brasileira apresenta tendência positiva de crescimento para o novo ano. As previsões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam uma expansão do PIB de aproximadamente 2,0% em 2024, enquanto a Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta um crescimento de 1,5 a 1,7%.

A Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor de Gramado encerrou 2023 de maneira positiva, apresentando resultados significativos para a Secretaria de Inovação e a Administração municipal. Conforme dados divulgados pelo Sebrae RS, a Sala realizou 4.801 atendimentos, tornando-se a segunda maior em número de atendimentos na região das Hortênsias. Além disso, em dezembro, foram efetuados 254 atendimentos aos empreendedores de Gramado.

Refugiados da Venezuela

O Brasil aprovou pedidos de refúgio de 117.188 estrangeiros, no período de janeiro a novembro de 2023, dos quais 82% são venezuelanos, conforme o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare). Na sequência estão Haiti e Cuba, países latino-americanos do Caribe. Entre os pedidos de refúgio ainda em processamento, metade vem da Venezuela, país vizinho que enfrenta crise econômica e política, recentemente agravada com a disputa territorial por área rica em petróleo da Guiana.

A inadimplência escolar

A inadimplência escolar é um dos grandes desafios das instituições de ensino, e ela se agravou especialmente durante a pandemia. Pesquisa divulgada pela Sponte, com 3 mil escolas de todos os estados, constata que de 2019 a 2022, a taxa de inadimplência nas escolas particulares avançou de 17,57% para 19,68%. Na busca de soluções para o problema, o Profebank, projeta investir mais de R$ 5 milhões em tecnologia e serviços para reduzir a inadimplência e promover a saúde financeira das escolas.

A reciclagem de lâmpadas

Ao encerrar o ano de 2023, a Associação brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus) - entidade sem fins lucrativos - alcançou a expressiva marca de 37,4 milhões de lâmpadas fluorescentes coletadas e mais de 3,8 mil pontos de entrega espalhados por todo o País. O descarte inadequado de lâmpadas constitui prática prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, devido ao mercúrio na sua composição, cujo manuseio incorreto implica riscos para mananciais, florestas, solo urbano e a própria qualidade do ar.