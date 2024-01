Férias na rede Boulevard

A rede Boulevard oferecerá atividades gratuitas para o público infantil em janeiro, em programação que tem parceria com o projeto educacional Alma Educadora. Serão oferecidas oficinas de desenho, pintura, argila e bolhas de sabão, além de gincanas, circuitos e atividades musicais. No Boulevard Assis Brasil, as ações acontecem de 10 a 12 de janeiro, das 15h às 18h, e no dia 13, das 13h às 18h. Já no Boulevard Laçador, ocorrem de 10 a 13 de janeiro, das 16h às 19h. A programação é gratuita mediante retirada de fichas e as atividades são recomendadas para crianças de 3 a 12 anos de idade acompanhadas de um responsável.

Unicred Instituto Caldeira

A Unicred, cooperativa de crédito que atende 300 mil cooperados, inicia 2024 consolidando sua parceria com o Instituto Caldeira, renomado hub de inovação. A proposta é fomentar esse ecossistema ao promover a conexão entre grandes empresas, startups, universidades e poder público. O Instituto Caldeira capacita tanto egressos quanto atuais alunos da rede pública de ensino para atuar em áreas como programação, UI/UX design, marketing e gestão e vendas.

Miolo está no Litoral Norte

O Ramblas Atlântida, complexo gastronômico que fica na Avenida Central de Atlântida (RS), acaba de ganhar o frescor dos rótulos tropicais assinados pelas marcas da Miolo Wine Group - Miolo, Seival, Terranova, Almadén e do vinho em lata Somm. O happy-hour e a balada pós-praia estão garantidos no espaço da Depósito Bar de Vinhos, uma parceria que leva o charme do Wine Garden Miolo para a praia.

A beleza continua em alta

O setor formado por cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e outras atividades ligadas à beleza permanece em alta. De janeiro a setembro deste ano, 143.306 microempreendedores individuais (MEI) do ramo foram abertos em todo o País - média de 524 novos estabelecimentos por dia. É o que mostra levantamento do Sebrae com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil. Esses empreendedores representam mais de 5% dos 2,9 milhões microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas que iniciaram suas atividades em 2023.

Mais nove indicações geográficas

O Brasil reconheceu em 2023 mais nove Indicações Geográficas (IGs), relacionadas a produtos tradicionais de diferentes regiões do País, como o café do Caparaó (MG), o açaí de Feijó (AC) e o tambaqui do Vale do Jamari (RO). Com essas novas concessões, o País chegou a 109 registros (sendo 84 Indicações de Procedência e 25 Denominações de Origem). O número é 60% superior ao registrado em 2019. Além das novas regiões reconhecidas em 2023, há 29 pedidos já em análise pelo INPI e que também poderão se tornar IGs nos próximos anos.