O Food Park de Canoas

O Garden & Containers, primeiro Food Park de Canoas (RS), completou cinco meses de operação com ótimos números. Desde a abertura em julho, o empreendimento já recebeu 15 mil pessoas, que desfrutaram de 8 operações gastronômicas. Uma nona operação será inaugurada em janeiro de 2024. O Food Park possui hamburgueria, churrasco em forma de petisco, drink bar, cafeteria bistrô, sushi e poke, sorveteria, pizzas artesanais e um restaurante de comida mexicana. Para dezembro, a expectativa é receber entre 5 e 6 mil pessoas, e a projeção para 2024 é chegar a 10 mil por mês.

Pequenos protagonistas

Os pequenos negócios foram os grandes protagonistas de 2023. Com o apoio do Sebrae, foram eles os maiores geradores de empregos de carteira assinada. O País alcançou em outubro 1,78 milhão de novos empregos gerados desde o início do ano. Deste universo, quase 71% foram criados pelas micro e pequenas empresas, ou 1,26 milhão de novos postos.

Por férias mais seguras

O app EU VIVI é uma ferramenta gratuita que permite que os viajantes consultem e compartilhem experiências sobre a segurança do destino de viagem no Brasil. O intuito é incentivar o turismo seguro e prevenir acidentes. Para usar o aplicativo no planejamento das férias, basta procurar pelo nome "EU VIVI" na App Store ou Google Play, baixar e fazer o cadastro.

Virada do ano em casa

Levantamento realizado com 1150 funcionários de empresas em todo o país mostra que não ter folga entre Natal e Ano Novo e falta de dinheiro são os principais motivos das pessoas para virar o ano em casa. Entre os que irão viajar, a maioria escolheu o carro como meio de transporte. Os gastos com sua manutenção devem passar de R$ 500,00 em custo total acima de 2022.

STF investe em segurança

O STF vai gastar R$ 5,3 milhões com novo sistema de segurança, que inclui novo sistema de detecção, alarme e combate a incêndio, além de uniformes sociais e operacionais para agentes da Polícia Judicial. E um software com tecnologia de realidade virtual voltado para simular tiros de armas leves. Desde os violentos ataques em 8 janeiro de 2023, o STF investe na melhoria da segurança dos ministros, funcionários e do prédio, o mais danificado então pela ação dos golpistas.

A construção civil na Região Sul

O setor da construção civil vai começar 2024 aquecido na Região Sul, confirmando as projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), que prevê um aumento no número de obras e construções já no primeiro semestre. No segmento Minha Casa Minha Vida, só a Lyx Participações e Empreendimentos vai lançar 5,5 mil unidades residenciais no Sul: 3 mil no Paraná e 2,5 mil no RS, além de 2 mil já em construção desde meados de 2023 na Grande Porto Alegre.