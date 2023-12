Resistência às mulheres

A área da tecnologia está em constante crescimento, principalmente devido à transformação digital. As demandas são variadas, mas o mercado ainda enfrenta o desafio de falta de mão de obra capacitada. Mesmo diante da escassez de talentos, mulheres sentem resistência por parte das empresas durante os processos seletivos. Uma pesquisa exclusiva do Infojobs, com a participação de 879 mulheres de 18 a 60 anos, mostrou que 89,7% acreditam que o gênero pode influenciar as contratações em áreas predominantemente masculinas, como é o caso de TI.

Terranova de roupa nova

Os espumantes Terranova da Miolo Wine Group brindam a chegada de 2024 com rótulos novos, que esbanjam jovialidade, regionalidade e brasilidade do Vale São Francisco, onde é o seu terroir. Com formas mais orgânicas, os espumantes expressam um Brasil engarrafado capaz de reunir num único brinde toda diversidade cultural deste país continental. Para o diretor superintendente Adriano Miolo, esta evolução carrega consigo toda caminhada do grupo na descoberta e compreensão do que cada terroir tem de melhor.

O impacto do novo salário

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.412 causará impacto de R$ 4,33 bilhões nos cofres municipais, aponta levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Para o presidente Paulo Ziulkoski, as prefeituras empregam mais de 6 milhões de pessoas, sendo que 2,3 milhões recebem até um salário e meio, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2021.

Mais transporte por ferrovia

O governo brasileiro quer ampliar de 17% para 40% o transporte de cargas por ferrovia para exportação até 2035, em um esforço que envolve investimentos públicos e privados para tirar o País da concentração no modelo rodoviário, disse à Reuters o ministro dos Transportes, Renan Filho. Foi em Lisboa, onde fez um "roadshow" para apresentar a investidores europeus oportunidades na área de ferrovias, rodovias e hidrovias no âmbito do novo PAC.

Unicred Integração classificados

A Unicred Integração lançou oficialmente um serviço de classificados em seu site. A partir de agora, é possível encontrar à venda bens retomados de financiamentos da cooperativa. É um canal exclusivo para acessar os produtos disponíveis, como imóveis, terrenos e veículos. No momento, há opções nos municípios de Caxias do Sul, Arroio do Sal, Bagé, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santana do Livramento e Vacaria.

Devoluções e troca de presentes

Como a temporada de festas está chegando ao fim, a preocupação com devoluções e trocas de presentes aumenta tanto para consumidores quanto para lojistas. Apesar de mais de três décadas de vigência do Código de Defesa do Consumidor, muitos consumidores ainda encontram dúvidas em relação às regras para a troca de produtos. A principal distinção é que a troca é obrigatória apenas quando o produto apresenta defeito.

Como usar o Pix internacional

A convergência financeira entre Brasil e EUA é uma realidade mais plural e acessível com os adventos tecnológicos, principalmente com a possibilidade de integração entre Pix e FedNow (sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Federal Reserve dos EUA em 2023), semelhante ao meio de pagamento líder no Brasil desde 2020. Só no ano passado, o Brasil transacionou por dia mais de 66 milhões de pagamentos Pix, totalizando mais de R$ 24 bilhões. Este potencial financeiro abre as portas para o brasileiro fazer compras, pagamentos e transferências em tempo real de moeda brasileira para dólar e vice-versa.