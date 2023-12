Novo hospital em Capão da Canoa

Construtora Tedesco foi contratada pela incorporadora Grupo Pessi para executar as obras de um complexo de saúde em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O Markho Life Complex com 78 mil m2 terá hospital, centro de exames e diagnósticos, torres residencial e de espaços para locação, centro profissional e área de lojas e restaurantes, bem como um prédio com 700 vagas de garagem. O Markho Life terá 180 leitos gerais e 20 de UTI, além de 11 salas de cirurgia, e emergência, atendendo nas modalidades particular, convênio e pelo SUS.

Obras iniciam em março

As obras deverão ser iniciadas no próximo mês de março, com duração de 48 meses e geração de 800 empregos. Com 75 anos de atuação, a Tedesco ingressou no mercado de obras na área da saúde há seis anos e atualmente conta com seis empreendimentos nesse segmento.

Parque Olivas de Gramado

Inaugurado em 2018 na Linha Nova, em Gramado (RS), o Parque Olivas de Gramado comemorou neste mês cinco anos de pioneirismo na Serra Gaúcha no cultivo de oliveiras. O parque integra as belezas naturais da cidade com sofisticação e cultura, tornando-se um dos destinos mais desejados pelos turistas.

Prazo para contas do MEI

No próximo dia 31 deste mês, termina o prazo para que os Microempreendedores Individuais (MEI) regularizem seus débitos com o Fisco. Atualmente, o País possui 15,7 milhões de profissionais atuando na categoria. De acordo com a Receita Federal (RFB), quase 400 mil MEI estão com significativo valor pendente de regularização, correspondendo a um total de dívidas aproximado de R$ 2,25 bilhões.

O estímulo à solidariedade

Estimulados pelos princípios do cooperativismo e por uma promessa da direção do Sistema Ocergs de que, se arrecadassem 1 tonelada de alimentos durante o ano, a instituição faria a doação de outra tonelada para duas entidades, os 101 funcionários da instituição abraçaram a causa e atingiram o objetivo. A Associação Beneficente Bom Samaritano, e a Mãos que Abençoam que já estavam recebendo os alimentos, foram contempladas com mais uma tonelada.

Parcelar sem juros no cartão

O parcelamento sem juros das compras no cartão de crédito vai continuar. Na quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu não alterar a questão. O Sebrae é uma das 11 entidades que integram a campanha "Parcelo Sim!", em defesa da manutenção do modelo. Caso fosse aprovado o fim da modalidade, a decisão afetaria diretamente os pequenos negócios do País. Isto porque grande parte dos varejistas no Brasil adotam o parcelamento no cartão para efetivar ao menos parte de suas vendas.

Pesticida em árvore de Natal

Às vésperas do Natal, a ONG alemã de proteção do meio ambiente Bund testou amostras árvores de Natal naturais de todo o País e descobriram resultados alarmantes: um terço delas estava contaminado com pesticidas e substâncias químicas nocivas. No total, 15 ingredientes ativos de pesticidas foram encontrados em amostras, comprovados por um laboratório independente, incluindo glifosato

Laboratório Weinmann em Novo Hamburgo

O laboratório Weinmann em Novo Hamburgo já está operando em novo endereço, na avenida Dr. Maurício Cardoso, nº 1190. A nova unidade possui mais de 70m² de área, salas de coleta, estrutura de atendimento universal e oferece todo o portfólio da marca, que inclui testes laboratoriais e genéticos, bem como exames inéditos no mercado, como o Oncotype, que auxilia na indicação de tratamento para o câncer. E o PrecivityAD2™ para detecção de Alzheimer, feito a partir de uma amostra de sangue.