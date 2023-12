Casas de acesso restrito

A GT Participações, de Santa Cruz do Sul, concluiu, no início desta semana, a comercialização de 83 lotes do Residencial La Sierra, o primeiro de acesso controlado no município. Na abertura das vendas, dia 5 deste mês, foram comercializados 50 terrenos em uma noite. Localizado às margens da RSC-287, próximo ao trevo Fritz e Frida, entre seus diferenciais estão uma ampla área verde de aproximadamente 15 mil metros quadrados, mais de 1,7 mil metros quadrados de área de lazer, playground, alto investimento em segurança e lareira. Nele, as residências terão acesso restrito das 22h às 6 horas da manhã.

Solidariedade no Natal

O Instituto Edson Prates, de Porto Alegre, doou 500 kits de brinquedos com bonecas e bolas para a Polícia Civil. A iniciativa complementa o Natal Solidário, série de quatro eventos realizados pela Polícia durante o mês de dezembro para crianças carentes. O próximo acontecerá dia 23 deste mês em Capão da Canoa. Ao todo, mais de 1300 crianças estão sendo beneficiadas com as ações.

Os influentes na energia

A empresária santa-cruzense Mara Schwengber foi eleita entre as 100 pessoas mais influentes da energia no Brasil, em prêmio que reconhece os nomes que mais se destacaram nos setores público e privado pela inovação ou evolução. A CEO da Solled Energia (com mais de 3,7 mil usinas instaladas), da WG Energia e coordenadora estadual da ABSolar ficou entre as 10 ganhadoras na categoria eficiência energética.

Um fast-food mexicano

Conhecida por suas combinações picantes, a culinária mexicana estará no mix gastronômico do Bella Città shopping de Passo Fundo a partir desta sexta-feira (22), quando de sua inauguração. O restaurante integra uma franquia com quase 10 anos de mercado em Joinville (SC) e 60 unidades espalhadas pelo Brasil. No dia da inauguração, a loja abrirá às 9h e às 18h terá música ao vivo com Matheus Simor, além de promoção de chopp em dobro.

Estacionamento rotativo

Prefeitura de Gramado e Rek Parking informam que haverá isenção de cobrança do estacionamento rotativo na cidade nos dias do Natal e do Ano Novo. A decisão foi tomada entendendo que são datas importantes para se estar com a família por um tempo maior do que o limite máximo de uso das vagas, principalmente no Natal. Além disso, a medida permite que os colaboradores da Rek Parking possam desfrutar desse momento, assim como todos os cidadãos de Gramado.

Renovação de frota 2023

A Transcal, empresa de transporte intermunicipal da Região Metropolitana, concluiu seu plano de renovação de frota para 2023. Os novos ônibus contam com chassis Mercedes-Benz OF1721 e motores com tecnologia Euro 6, que atende ao conjunto de normas regulamentadoras de emissões de poluentes para veículos diesel zero km, obrigatória no Brasil desde o início do ano, e que pode reduzir as emissões em até 75% em comparação com sua versão anterior.

Obras da Infinita Incorporadora

A Infinita Incorporadora finaliza 2023 com a entrega de dois novos empreendimentos em Porto Alegre. O Town.co, antigo Hotel Plazinha, passou por uma revitalização e agora abriga 183 apartamentos já entregues aos seus proprietários. Outro endereço já totalmente entregue pela incorporadora é o Infinita Parque, localizado na Rua Tenente Coronel Fabrício Pillar, 980, no Mont Serrat. São apenas 16 apartamentos ao lado de uma área preservada. O terceiro empreendimento, em fase final das obras, é o Life.co que terá 120 apartamentos próximos ao campus da Pucrs e ao Jardim Botânico, a ser entregue em março de 2024.