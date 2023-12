Negócios em redes sociais

O comércio digital se impôs como realidade aos donos de pequenos negócios no Brasil e já responde, em média, por mais de 40% do seu faturamento. As plataformas mais usadas por eles para fazer negócio são WhatsApp (56%), Instagram (43%) e Facebook (23%). Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, as redes sociais são as novas vitrines e se tornaram poderosos canais de comunicação com o cliente. "Hoje é possível, por exemplo, mostrar nelas os bastidores do negócio, os valores da empresa, o posicionamento da marca, entre outras informações", acrescenta ele.

Colheita do arroz

A Arena Digital é uma das novidades da próxima Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. A Federarroz, com apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, vai disponibilizar neste espaço mais um ambiente para discussão de temas pertinentes ao setor. Será mais uma opção de acesso às novas tecnologias disponíveis para o produtor. O evento será de 21 a 23 de fevereiro, na Embrapa Capão do Leão .

A Fundacred Ventures

A Fundacred, pioneira em crédito educacional no Brasil, lançou a Fundacred Ventures, programa inédito no setor de investimentos em startups relacionadas ao ecossistema educacional, permitindo o apoio a novas iniciativas com forte potencial de crescimento, inovação e impacto social. Serão investidos até R$ 30 milhões ao ano nas oportunidades mapeadas em todas as fases de maturidade de empreendimento.

No Costão do Santinho

Visando potencializar suas produções artísticas e culturais, o Costão do Santinho Resort (SC), eleito recentemente como Melhor Resort do Brasil, inaugura um moderno espaço para espetáculos que levará o nome de seu fundador, Teatro Fernando Marcondes. E terá capacidade para 535 lugares com poltronas especiais.

TCE do RS e a reforma

O Tribunal de Contas do Estado do RS vai criar um grupo de trabalho para acompanhar a implementação da reforma tributária. É para assegurar que não haverá aumento da carga tributária, conforme promessa do governo federal. O anúncio foi feito pelo presidente, conselheiro Marco Peixoto, a partir de sugestão feita pelo ex-governador Germano Rigotto, durante audiência mantida nesta semana.

Uma nova loja de Peça Rara

Peça Rara, líder no segmento de second hand, que conta com 140 lojas pelo País, acaba de inaugurar a 2ª loja em Porto Alegre, na Castro Alves, bairro Moinhos de Vento. O espaço de 400m2 tem setores infantil, masculino, feminino e decoração. "A marca pra mim é um pedaço do que pode ser feito para a consolidação do segmento no Brasil. Espero conseguir cativar mais pessoas a ingressar nesse universo da moda circular", anuncia Diego Jaques, sócio franqueado.