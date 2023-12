Cervejaria gaúcha é prata

A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) divulgou as melhores cervejas do Brasil na 3ª Copa Cerveja Brasil. A cervejaria gaúcha Fora da Lei ganhou medalha de prata na categoria American and International Pale Ales, com sua "APA Dois Mundos". Para escolher os melhores rótulos em 2023, as análises consideram o enquadramento nos estilos e as características sensoriais das bebidas. Ao todo, participaram do concurso 1.125 rótulos de 158 fábricas de médio porte, microcervejarias e brewpubs de todas as regiões do País.

Recursos para hospitais

O vereador Adeli Sell (PT) destinou R$ 280 mil das emendas impositivas que lhe cabiam ao Hospital Pronto Socorro, para compra de 20 camas elétricas, renovando toda uma ala do hospital. Adeli destinou ainda R$ 100 mil ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, para a compra de equipamentos hospitalares. E repassou recursos para Unidades de Saúde, ao SAMU e ao ambulatório do Postão da Cruzeiro.

Hugo Beauty no Litoral

Hugo Beauty, uma das mais renomadas redes de salões de beleza do Sul do Brasil, anuncia a abertura de sua mais nova unidade em Atlântida (RS), no prestigiado complexo Roubadinhas. A nova unidade contará com uma equipe de cabeleireiros, maquiadores e manicures altamente qualificados, todos prontos para atender às necessidades de beleza dos habitantes e turistas da região. As agendas dos profissionais já estão abertas.

O presépio vivo no asilo

O Asilo Padre Cacique de Porto Alegre se prepara para uma noite de magia e celebração com o tradicional Presépio Vivo, marcado para hoje, às 20h. O evento, que já se tornou uma tradição, envolve moradores reforçando valores como solidariedade e respeito pelos idosos.

Previdência complementar

A RS-Prev, fundação responsável pela previdência complementar dos servidores públicos estaduais, comemora a aprovação do projeto de lei nº 5503/2019 na Câmara dos Deputados. A normativa permitirá que os participantes de planos de previdência complementar optem pelo regime de tributação quando da concessão do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados, e não mais no momento de adesão ao plano. O texto seguirá para sanção presidencial.

A construção centenária viva

Inaugurado em 1923, o Cinema Orpheu, na memória dos porto- alegrenses como Cine Astor, passou por décadas de abandono até ter a fachada restaurada e sua transformação em Moov Hotel Porto Alegre. Em seu centenário, o local foi reconhecido como Empreendimento Destaque em Sustentabilidade e Empreendimento Destaque Comercial pelo Sinduscon-RS. "Construímos um espaço sustentável que trará novas memórias para a capital", conta Flávio Dahlem da Rosa, sócio-diretor da Andora Construções.