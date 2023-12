Mais de 500 mil na Fenac

Mais de 500 mil pessoas circularam pela Fenac (Novo Hamburgo), ao longo de 2023 em 50 eventos, entre promovidos e sediados. Com esse resultado, a empresa se consolida como um dos maiores e mais ativos centros de eventos do Rio Grande do Sul, sendo palco de feiras profissionais e atrações de entretenimento, com pavilhões ocupados em praticamente todas as semanas do ano. Além disso, a Fenac oferece com um novo serviço de assessoria e operacionalização ao mercado, tornando possível aplicar sua inteligência de negócios para eventos de terceiros.

Modernizando paradas

A Eletromidia, concessionária que moderniza as paradas de ônibus de Porto Alegre, foi eleita o veículo do ano pela ARP. A maior empresa de mídia OOH do País atua na capital gaúcha com mais de 1,3 mil telas em prédios, no aeroporto e no Shopping Iguatemi. Recentemente, passou a atuar com o mobiliário urbano da cidade. Além dos pontos de ônibus, também está presente em estações da Tembici (bicicletas). Seu inventário impacta um milhão de pessoas por semana.

Utilização do 13º salário

Pesquisa realizada em dezembro pela Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box, apontou que 78% pretendem gastar o valor total ou parcial do 13º salário. A maioria de 40% em pagar dívidas, seguido pelo pagamento de contas básicas (24%) e pelos gastos de início de ano (16%), como IPVA e IPTU.

1 milhão de compradores

Referência na oferta de produtos com preços mais acessíveis, o Pop Center de Porto Alegre prevê um aumento de 50% nas vendas de Natal sobre as de igual data de 2022, que deve ser intensificado com a abertura em dois domingos de dezembro (17 e 24). Ao longo do mês, a expectativa é de que 1 milhão de pessoas passem por suas 700 lojas. Sua abertura aos domingos é ainda uma possibilidade para quem precisa do final de semana para compras.

Viciados em smartphones

O Brasil está em 4º lugar no ranking dos países com mais viciados em smartphones. É o que revela estudo divulgado pela plataforma de descontos online CupomValido.com.br utilizando dados da Universidade McGill. O Brasil fica atrás somente de 3 países: Malásia, Arábia Saudita e China. Já os países com menos viciados são a França e a Alemanha.

Um dos melhores ambientes de trabalho

A Fruki Bebidas de Lajeado (RS) se destaca, de novo, como uma das melhores indústrias para se trabalhar no Brasil segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW). O prêmio foi concedido nesta semana em evento na cidade de São Paulo, onde ela recebeu o troféu na categoria médio porte. Em outubro, a Fruki também foi reconhecida pela GPTW, mas então como uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul.