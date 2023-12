O restaurante do comércio

O Restaurante Berna estará completando no próximo mês de janeiro seu quadragésimo aniversário de atuação em Porto Alegre, sendo nos últimos 20 anos como Restaurante do Palácio do Comércio. Os proprietários Elton Pivatto e Oliden Berna destacam que o estabelecimento opera pelo sistema de buffet executivo, com uma clientela qualificada, constituída de empresários, servidores públicos e profissionais liberais, bem como com os participantes dos eventos promovidos pela Federasul e Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), e de outros eventos corporativos. Um destaque especial, lembram, fica por conta da arquitetura do salão do restaurante, com pé direito alto.

Uma vista privilegiada

O Restaurante Berna fica no sétimo andar do prédio do Palácio do Comércio com a predominância dos belos vitrais e vista privilegiada para o estuário do Guaíba. Conta com capacidade para 120 pessoas e também com duas salas para reuniões de grupos de 10 e 15 participantes que podem ser locados junto à ACPA. O restaurante Berna é aberto ao público, funcionando de segunda a sexta-feira no horário comercial das 11h30min às 15h.

Rocha Branchieri cresce

O Rocha Branchieri Advogados Associados, de Caxias do Sul, que encerra 2023 com um crescimento superior a 40%, completou 15 anos com planos de expansão e metas mais audaciosas para 2024. É a previsão de inaugurar uma filial em Porto Alegre e outra em SC. Especializado em Direito Empresarial e Negócios, o Rocha Branchieri foi o responsável por uma das maiores recuperações judiciais da Serra Gaúcha, da Urbanizadora Rodobrás.

Inclusão no grupo Pereira

A inclusão é um dos principais valores do Grupo Pereira (SC), sétimo maior grupo varejista do Brasil. À frente de marcas como Fort Atacadista e Supermercados Comper, ele tem em seu quadro atualmente mais de 600 colaboradores que são pessoas com deficiência e trabalham nas regionais de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e no Distrito Federal.

Faturamento de móveis

As mais de 2,4 mil indústrias moveleiras gaúchas deverão encerrar 2023 com faturamento na casa dos R$ 12 bilhões (aumento nominal de 4% em relação a 2022), além de movimentar cerca de US$ 250 milhões em exportações, e saldo de empregos positivo, com aproximadamente 36,9 mil trabalhadores em atividade. As projeções são da Movergs, entidade que representa o setor no RS, e utilizam dados oficiais disponibilizados pelo governo.

O Programa Jovem 360

O CIEE-RS lançou ontem o programa Jovem 360, que atenderá 300 jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no Estado com recursos próprios. O primeiro termo de cooperação foi assinado entre o CIEE-RS e a Prefeitura de Porto Alegre, no Paço Municipal, onde, serão atendidos 150 jovens do CadÚnico selecionados pela Fasc. O programa também acompanhará 100 jovens em Santa Maria e 50 em São Leopoldo.

Tecnologia em condomínios

Com forte atuação na administração de condomínios, a Auxiliadora Predial tem realizado diversos investimentos no setor para gerar mais segurança, conforto e economia aos moradores. A partir dessa evolução, o grupo imobiliário gaúcho se preparou sistemicamente para realizar serviços de administração de forma digital, como envio de documentos, atendimentos, reuniões e assembleias, bem como algumas práticas sustentáveis. Essa automatização de processos gera um impacto econômico nas contas do condomínio, essencial para o andamento dos negócios, garante o diretor executivo, Eduardo Difini.