Pastasciutta Boa Lembrança

A Cantina Pastasciutta, 7º membro gaúcho da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL), passará a integrar o seleto rol de estabelecimentos no mesmo ano em que a entidade celebra seu 30º aniversário. Referência gastronômica em Gramado-RS, a Cantina é uma casa genuinamente italiana, pioneira em massas caseiras, cuja adição reforça o compromisso da ARBL em reunir estabelecimentos de excelência que compartilham a missão de promover e preservar a riqueza gastronômica brasileira, proporcionando experiências inesquecíveis.

Uma versão brasileira

Fundada em 1994, a ARBL é uma versão brasileira do Unione Ristoranti del Buon Ricordo na Itália. No Brasil, a associação possui 87 membros espalhados pelo país, contando com uma rede de chefs e empresários de grande representatividade.

Seguro de condomínios

A Guarida Corretora de Seguros registrou, de janeiro a outubro de 2023, um crescimento de 11% nos contratos de Seguro Obrigatório para condomínios, sobre igual período de 2022. Aderente à boa performance das outras unidades de negócios do Grupo Guarida, como locação e novos condomínios administrados, a Corretora trabalha com as melhores expectativas para 2024. Uma nova modalidade de seguro, inclusive, deverá ser apresentada no primeiro trimestre a seus clientes.

Criar a holding familiar

A reforma tributária vai por certo mexer no imposto de transmissão causa mortis. Para evitar surpresas desagradáveis é bom começar a pensar na criação de uma holding familiar. Seu objetivo é facilitar a gestão do patrimônio da família, permitindo uma administração mais eficiente, planejamento sucessório e otimização tributária.

ABF Academy em foco

Tendo a educação como um dos pilares, a Associação Brasileira de Franchising acaba de lançar a ABF Academy. Na plataforma digital, por meio de trilhas gamificadas, franqueadores, franqueados e potenciais empreendedores podem ter contato com assuntos pertinentes ao setor por meio de artigos, podcasts e vídeos e ainda acompanhar a evolução do aprendizado.

Sorvete sem glúten e com sabor

Mercado dominado pelas micro e pequenas empresas que gera 200 mil empregos indiretos e fatura R$ 14 bilhões por ano, a produção de sorvetes e gelatos está em expansão no País. Atentos a estes números e ao perfil dos clientes do Empório Public Market, os empresários Paulo e Chris Fontana firmaram parceria com a Amoratto, fabricante de sorvetes artesanais de Santa Catarina. A sorveteria se soma ao mix de produtos oferecidos há 4 anos no Bairro Bela Vista, em Porto Alegre. No cardápio, 12 sabores glúten free e opções zero açúcar.