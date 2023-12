Privatizações e investimentos

publicação do Jornal do Comércio Saiu nesta segunda-feira (11) a aguardada edição do Anuário de Investimentos do RS 2023,que compila os maiores aportes anunciados ou realizados no estado ao longo do ano. Um dado que chama a atenção é que empresas que compraram estatais figuram na ponta da lista de investimentos em infraestrutura, casos de Aegea, que comprou a Corsan, e da CPFL Trasmissão, que arrematou a CEEE-T. Boa parte dos recursos contabilizados são do próprio negócio (caso da Aegea que pagou R$ 4,1 bilhões pelo controle da Corsan) ou anúncios - a CEEE-T planeja investir R$ 3,2 bilhões até 2027. Assim, se espera que ambas figurem na lista de principais investidores do RS também em 2024, com novos investimentos realizados.

Uma semana decisiva

A semana será decisiva para os investidores, com reunião do Copom e do Federal Reserve nesta quarta-feira. São as últimas de 2023. A discussão do FED deve se concentrar no prazo em que a taxa de juros será mantida no nível atual. Já no BC, a expectativa é de mais um corte da taxa Selic, passando de 12,25% para 11,75% ao ano, o menor patamar desde março de 2022.

A loja Vino Verace

Branco ou rosé, mais ou menos envelhecido, doce ou seco, do Brasil ou de outros países. A Vino Verace de Bento Gonçalves (RS) tem espumantes para todos os gostos e bolsos. São 349 rótulos, com preços que variam de R$ 34 a R$ 2.747, neste caso um legítimo champagne francês. Mas se a preferência são vinhos tranquilos, a loja oferece mais 1.235 rótulos, sendo 855 tintos, 308 brancos e 72 rosés.

Cooperativa Aurora

A Cooperativa Vinícola Aurora está atuando amplamente em diferentes frentes para conscientizar e auxiliar as 1,1 mil pequenas famílias associadas sobre as boas práticas agrícolas e trabalhistas. Desde março, a companhia vem implementando uma série de iniciativas e melhorias permanentes para alcançar um alto patamar de responsabilidade social, ambiental e de governança, além de debater e reafirmar seu compromisso com trabalho decente na safra de uvas.

Escola gaúcha Sonata

Com professores renomados, imersões presenciais e uma metodologia inovadora, que usa expressões artísticas para formar líderes, a escola gaúcha Sonata Brasil sediada em Porto Alegre está lançando a nova edição de seu MBA, A arte de fazer negócios, em parceria com a Fadisma, de Santa Maria. A formação é exclusiva para mulheres e composta por aulas online, masterclasses com experts nacionais e internacionais e tutoria mensal.

Marca Lança Perfume

A marca Lança Perfume, do Grupo La Moda, com sede em Criciúma (SC), registrou, no terceiro trimestre deste ano, uma receita omnichannel três vezes superior à de igual período de 2022. Esse sucesso é atribuído ao projeto de Integração de Canais e Omnicanalidade, liderada pela consultoria Y2V Digital, de Campo Bom (RS). Com isso, cerca de 40% dos pedidos online passaram a ser atendidos pela rede de lojas devido à integração dos estoques.

Maior geração própria de energia

O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo recente mapeamento da Absolar, a região acaba de ultrapassar 2,5 gigawatts (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A potência instalada no RS coloca o estado na terceira posição do ranking nacional da Absolar. Segundo a entidade, o território gaúcho responde sozinho por 10,3% de toda a potência instalada de energia solar na modalidade.