A revitalização de Porto Alegre

A Tintas Renner by PPG desempenha papel crucial na revitalização de patrimônios históricos e espaços em prédios públicos e privados em Porto Alegre, junto com a colaboração de especialistas na escolha de cores visando preservar as características arquitetônicas. Um dos principais destaques é certamente o Paço Municipal de 1898, entregue neste mês de dezembro, além do Mural Lutz em homenagem a José Antônio Lutzenberger, a obra dedicada à ginasta Daiane dos Santos, a pintura do muro do estádio do São José e a participação na renovação da Casa de Cultura Mário Quintana.

Recuperação do sindicato

O Sindicato dos Administradores no Estado do RS estancou a queda de associados, que vinha ocorrendo em função da não obrigatoriedade do imposto sindical e ainda teve um aumento superior a 10% no quadro associativo. O Sindaergs apresentou a prestação de contas do biênio 2022/2023 em evento na Sociedade Germânia na sexta-feira. Em 2024, o sindicato completará 45 anos.

A geração de empregos

Os brasileiros da região Sul afirmam que a prioridade do governo em 2024 deve ser a geração de empregos (29%), tema mais citado pela primeira vez na última pesquisa Radar Febraban, divulgada na sexta passada. A preocupação superou até mesmo saúde e educação, que costumam ser as mais lembradas. Na sequência de empregos, vem saúde (27%), educação (13%) e custo de vida (10).

O 1º Pórtico do free flow

O primeiro pórtico do free flow das rodovias gaúchas começará a funcionar a partir da 0h do dia 15 deste mês. O sistema inédito de cobrança de pedágios nas estradas gaúchas (paga sem parar) está localizado no km 108,2 da ERS-122, em Antônio Prado, e substituirá a atual praça física de Flores da Cunha, que será desativada às 23h do dia 14. A tarifa de R$ 8,30 será mantida.

Pix automático em 2024

Agora é oficial. O Pix automático irá vigorar a partir de outubro de 2024. Segundo o Banco Central, o que permitirá o débito automático de contas, tornando os pagamentos periódicos mais simples e convenientes, como contas de água e luz, mensalidades, parcelas do IPTU e IPVA quando os descontos de pagamento à vista forem pequenos. O atual sistema é muito burocrático.

Resultado financeiro da Oktoberfest

Solidariedade e espírito comunitário é o que norteia a Oktoberfest de Igrejinha desde sua criação, em 1988. O que mais uma vez foi comprovado com o resultado financeiro da 34ª edição, divulgado neste fim de semana pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)). Ela atingiu R$ 4,83 milhões, dos quais R$ 952,19 mil foram reservados para a Oktober de 2024, e o restante dividido e repassado às 95 entidades da região, além de outros dois repasses às vítimas das enchentes em Igrejinha e no Vale do Taquari.