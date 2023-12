Nova era para a boa memória

Em 1994, o chef italiano Dânio Braga, recém-chegado ao RJ, fundou nos moldes de seu país, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Ele trouxe da Itália o conceito de levar uma lembrança após uma experiência gastronômica única e decidiu estimular o hábito no Brasil. Desde então, mais de 2 milhões de pratos já foram servidos, gerando memórias inesquecíveis através de cerâmicas que contam a história dos restaurantes associados a ARBL, cuja presidência passou a ser gaúcha em 2023. Pedro Hoffmann, do Peppo Cucina, de Porto Alegre, assumiu para fortalecer ainda mais os laços entre os associados, promover a rica diversidade culinária brasileira e liderar a associação rumo a novos horizontes.

Limonada está pronta

O escritório Andrade Maia acaba de editar um livro, que reúne as atitudes e decisões de grandes líderes em momento dos mais desafiadores do último século, a pandemia do Covid-19. Ele conta com a participação de 160 protagonistas de diferentes segmentos e áreas de atuação. E tem o sugestivo título "Do Limão uma Limonada: as Respostas dos Líderes à Pandemia".

Bolsas de estudo 100%

O Colégio Anglo Porto Alegre, primeiro da franquia do Sistema Anglo na capital gaúcha, oferece 20 bolsas de estudo com até 100% de desconto para o ano letivo de 2024. A nova escola, localizada na Av. Carlos Gomes, está com inscrições abertas até 15 deste mês. As provas para vagas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio ocorrem dia 16 a partir das 9h15m. Na seleção, serão avaliados conhecimentos e habilidades dos estudantes.

Provedores de Internet

Os gaúchos do Grupo Voalle anunciaram fusão com a paranaense Elite Soft. Com isso, nasce uma empresa de soluções e serviços para provedores de Internet com faturamento conjugado da carteira de clientes na casa dos R$ 5,9 bilhões e mais de 2 mil CNPJs atendidos.

Nova marca da Orquídea

Ainda no embalo do aniversário de 70 anos, a Orquídea Alimentos de Caxias do Sul apresenta uma renovação da sua marca. A novidade traz mais leveza sem deixar de lado suas características, mantendo a fácil identificação aos consumidores. Breve novo visual poderá ser encontrado em todos os produtos nos pontos de venda.

O hotel que vira Hospital

A transformação da unidade do tradicional Hotel Swan de Porto Alegre em hospital pela Valsa Saúde, prevista para o primeiro semestre de 2024, não só vai aumentar significativamente os rendimentos dos investidores, mesmo com a possibilidade de triplicá-los em dois anos, segundo a CEO da rede, Gabriela Swan. Mas também redefinir o conceito de turismo de saúde no Estado, acrescenta ela.

Engenheiro do Ano 2023

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) realizará às 19h de segunda-feira (11) em sua sede social no bairro Pedra Redonda de Porto Alegre a solenidade de entrega da Láurea "Engenheiro do Ano" 2023. Será ainda prestada homenagem especial ao coordenador da Comissão de Meio Ambiente da entidade e homenageados os formandos de destaque nos cursos de Engenharia das Universidades gaúchas.

Projeto Rádio VivaEco da Ecosul

O projeto "Rádio VivaEco", da Ecosul, venceu uma das categorias do recente prêmio ANTT - Destaques 2023, que reconhece as melhores iniciativas na área de infraestrutura rodoviária e ferroviária. O serviço está disponível nas 33 cabines de pedágio, refeitórios e demais espaços de uso comum, com informações sobre a concessionária e as rodovias (BRs 116 e 392), entrevistas e programação musical, ajudando na formação profissional e pessoal, além de lazer e entretenimento aos colaboradores.