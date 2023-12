Livros sob encomenda

As jornalistas Suzana Naiditch e Isabel Pacini estão com uma proposta diferente no mercado editorial. A UNA História Única faz livros e revistas sob encomenda para empresas, famílias, pessoas, entidades. Elas acreditam que quando uma história não é registrada, ela se perde. Sua especialidade é resgatar e eternizar memórias por meio impresso ou digital. A UNA já registrou as memórias de empresários como Anton Karl Biedermann, José Eugênio Farina e José Blumenthal, entre outros. Atualmente, a UNA está concluindo duas grandes histórias que serão lançadas para o público em geral. A coluna vai adiantar quais são elas em breve.

O Guaíba é rio ou lago

Um dos maiores cartões-postais do RS, o Guaíba divide opiniões há muitos anos sobre sua designação mais adequada. É rio ou lago? Agora se levanta também o viés comercial, envolvendo sua ocupação. Se como lago, o limite é bem mais curto, de apenas 30 metros. Como rio ele se estende mais e essas áreas são mais valiosas, do ponto de vista paisagístico. Mas, desde o final de 2021, as prefeituras podem definir o nível de proteção às margens de seus cursos d'água. Logo, está nas mãos do prefeito fazer uma lei mais rigorosa ou não para proteger as águas e a cidade.

Mérito para a Multiplan

Sócio-fundador e presidente do Conselho de Administração da Multiplan, o empresário José Isaac Peres recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima da Assembleia Legislativa gaúcha destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. Há 30 anos no RS com um plano de investimento superior a R$ 2,6 bilhões, a empresa está à frente do BarraShoppingSul, Golden Lake e ParkShopping Canoas.

Metade da energia é imposto

Quase metade do valor total pago pelo consumidor final nas contas de energia elétrica no Brasil é destinado a tributos e encargos setoriais. O percentual chega a 48,1%, conforme estudo realizado em parceria da PwC Brasil com o Instituto Acende Brasil, que analisou dados de 2022 de empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia do país.

Projeções para o PIB nacional e gaúcho

Duas entidades empresariais do Rio Grande do Sul com sede em Porto Alegre - Fiergs e Federasul-RS - projetaram em reunião-almoço de fim de ano com a imprensa o desempenho da economia brasileira e gaúcha em 2024. Para a Fiergs, o Brasil vai crescer 1,5% e o Rio Grande do Sul 4,7%. Para a Fecomércio-RS, o Brasil crescerá 2,2% e o Rio Grande do Sul 3,5%, respectivamente. Perguntado sobre as razões desta diferença, o assessor econômico da Fecomércio, Marcelo Portugal, desconversou e disse que torce pela sua previsão (3,5%) no desempenho da economia brasileira e pelo da Fiergs (4,7%) pelo desempenho da economia gaúcha.