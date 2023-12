Retorno do Big Mac Duplo

"Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles em pão com gergelim". No cardápio do Méqui desde 1968, o maior ícone do McDonald's já estrelou séries, filmes e músicas. Agora, para celebrar esse sabor icônico e levar novas experiências memoráveis a todos os consumidores, a música volta em novas versões, com notas de trap, eletrônico, zen e funk, anunciando ainda a chegada do Big Mac Duplo e do Big Mac Bacon aos restaurantes McDonald's, sanduíches que traduzem o DNA democrático do Méqui, agregando novidade à tradição.

Garupa premia motoristas

Nathalia Stefani Vargas Bitencourt Braga foi contemplada com um Chevrolet Onix 0km pelo aplicativo Garupa. De agosto a outubro os motoristas do Garupa ganharam, a cada 10 corridas finalizadas, bilhetes para concorrer ao carro. Nathalia é de Uruguaiana e concluiu cerca de mil viagens no período. "Na hora não conseguia acreditar, pois eram muitos motoristas concorrendo, mas quando escutei meu nome na live eu chorei de alegria, pois é o carro que planejava ter", contou a ganhadora.

Produtos naturais do RS

A Naturale, comemorou seus 23 anos em 2023 com muitas conquistas. Sendo reconhecida como a melhor fornecedora de produtos naturais do RS. A distinção foi concedida pela Agas no final de novembro, na premiação Carrinho Agas. A empresa cresceu 15% em seu faturamento esse ano e promete novidades para 2024. A indústria gaúcha, que utiliza a aveia como matéria-prima principal, também recebeu, esse ano, o 51ª Prêmio de Exportação de RS, em reconhecimento às estratégias adotadas e desenvolvimento na área.

Lojas Pompéia 70 anos

De uma pequena loja de artigos masculinos, na cidade de Camaquã (RS), uma das maiores empresas varejistas do Sul do País, a Pompéia comemora sua trajetória de sete décadas, com muita tradição, inovação e principalmente, um forte relacionamento com seus clientes. E para marcar a data a Pompéia lança um livro, que acompanha década a década, o crescimento da marca. No estilo coffee table book, a publicação tem um formato quadrado, com 172 páginas, reunindo depoimentos, fotos e o legado dos fundadores.

Crescimento em transbordo

A Wilson Sons registrou crescimento na movimentação de transbordo do Tecon Rio Grande, operação que consiste na conexão entre duas linhas marítimas, transferindo contêineres entre os navios e conectando as cargas a diferentes regiões do mundo. Em outubro, foram 10.032 TEU, com aumento de 111% em relação ao mesmo mês do ano passado. O crescimento total do ano (janeiro a outubro) foi de 41%.

Melhor espaço para eventos

A Caza Wilfrido, que completará 10 anos em 2024, acaba de receber o Prêmio Revista Sabores do Sul de Melhor Espaço para Eventos de Gramado. Localizada a apenas 7km do centro de Gramado, ela se consagrou como um dos lugares mais completos para eventos sociais e corporativos da Serra Gaúcha. Possui um amplo estacionamento e até um heliponto. E facilidades para contratar os serviços necessários para eventos.

Vinhos naturais de todo mundo

Idealizada pelo casal Cristian Silva e Kely Bavaresco, a Casa Vivá recém inaugurada no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre oportuniza aos clientes conhecer mais de 1.089 rótulos de vinhos naturais - ou de mínima intervenção - originários do mundo inteiro. O volume conferiu ao espaço o título de maior carta de vinhos naturais do Brasil. Além de bar de vinhos, o estabelecimento vem atendendo seus clientes na Rua Barão de Santo Ângelo, 376, desde o início de novembro, com restaurante, queijaria e cafeteria.