Projeto inspirado em Dubai

Contando com estação de tratamento de efluentes, quadras destinadas ao reflorestamento e mais de 4.000 árvores plantadas, o Prime Beach Curumim, na praia gaúcha de Curumim, chega com projeto urbanístico inspirado em Dubai. À frente da construção, a Seimetz Urbanizadora e a MVM Participações têm como premissa o zelo com meio ambiente utilizando tecnologias sustentáveis e gerenciamento de obras focado no desperdício zero. Heliponto, espaço ecumênico e 100% de seus 490 lotes situando-se à beira lago também fazem parte dos diferenciais do empreendimento. O investimento dos empreendedores é de R$ 65 milhões e terrenos a partir de R$ 325,98 mil

O Food Hall Dado Bier

O complexo gastronômico localizado no 2º andar do Bourbon Shopping Country vai receber, das 18h às 23h deste sábado, seus clientes com programação especial. Além de bolo cortesia para os presentes, uma tap list de aniversário com cervejas exclusivas envelhecidas em barril de whisky e vinhos do porto ou Chardonnay, concurso de chope em metro para testar as habilidades e a destreza dos participantes, música ao vivo com Carlinhos Presidente e Flash Tatto com Avany, uma artista talentosa da tatuagem.

Novidade Fritz & Frida

A Fritz & Frida, de Ivoti (RS), marca exclusiva da Delly's voltada para o varejo, lançou novas embalagens para suas linhas de produtos. Os cerca de 300 itens do portfólio da marca já estão recebendo rótulos que fazem uso de elementos modernos, gerando destaque nas gôndolas, além de janelas mais aparentes para exposição de seus conteúdos, cores destacadas e imagens ilustrativas.

O café do novo Hospital

O novo Hospital Nora Teixeira, de Porto Alegre, passou a ser atendido por uma conhecida rede de cafeterias da Capital: o Press Café. A nova unidade é a quarta do Press na cidade e conta com projeto de ambientação de Sig Bergamin. Entre os diferenciais, serviço para os pacientes nos quartos, atendimentos nos lounges de cada andar via pedidos por QR Code, espaço com mesas ao ar livre com vista para os prédios antigos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e ainda um Press to Go para servir o público na chamada Rua da Saúde, via interna do complexo hospitalar da capital gaúcha.

Um ano novo de incertezas

Estamos saindo de um ano ruim para entrar no ano novo de 2024 com elevado nível de incertezas. Esta é a síntese da apresentação do Balanço Econômico e Perspectivas, evento anual realizado nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), tudo embasado em um farto material estatístico condensado pela área de economia da entidade. Os fenômenos climáticos adversos - variando entre estiagem e inundações - desenharam o ano que está quase no seu final, e para 2024 alinha-se uma maré de incertezas, incluindo novamente os efeitos do El Niño até o mês de abril.