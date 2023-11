A Oktoberfest de Igrejinha

A 34ª Oktoberfest de Igrejinha (RS) registrou a presença de 217 mil pessoas prestigiando todas as suas atividades, um recorde na história da festa, segundo a Associação de Amigos (Amifest), entidade responsável pela sua organização e que divulgou os resultados só agora. Este público consumiu 215 mil litros de chopp, 63 mil litros de água e refrigerante e 172 mil unidades de alimentos. Foi no período de 20 a 29 de outubro deste ano e se diferencia por ser conhecida como a maior festa comunitária do Brasil, realizada por mais de 3 mil voluntários.

O consumo de lanches

O consumo de lanches e bebidas não alcoólicas fora do lar está em ascensão ao redor do mundo. Na América Latina, apresentou alta de 25% em valor entre o segundo trimestre de 2023 e igual período de 2022. Quanto aos meios preferidos, 8 em cada 10 pessoas comem em restaurantes tipo Fast Food duas vezes ao mês, segundo a Kantar.

O tamanho do terreno

Os tapumes roxos localizados na rua Cabral, 60, bairro Rio Branco, já sinalizam: vem aí mais um empreendimento da TGD em Porto Alegre. Foi o que a construtora lançou na quarta-feira, em evento no Leopoldina Juvenil, e que promete revolucionar a paisagem urbana e trazer novas possibilidades para a Capital. O tamanho do terreno e sua localização chamam a atenção pela imponência aos demais. São 2.500 m2 de área perto das ruas Ramiro Barcelos e Vasco da Gama.

Captação Lovin'Wine

A gaúcha Lovin'Wine, referência no mercado de vinhos em lata no Brasil, anuncia nova rodada de captação de investimentos na Captable, a maior plataforma de investimentos em startups do País. Após um crescimento robusto, refletido em aumento de 134% na base de clientes e um salto de 140% no faturamento em dois anos, a startup gaúcha busca R$ 1,25 milhão para acelerar sua expansão e inovação.

O Recreio da Juventude

O Recreio da Juventude de Caxias do Sul recebeu, pela primeira vez, a Placa Ouro no Congresso Brasileiro de Clubes, em Foz do Iguaçu (PR). A distinção é entregue às entidades que se destacaram entre os mais de 11 mil clubes brasileiros que contribuem de forma significativa ao desenvolvimento da sociedade. Desde sua criação, em 2021, só 20 clubes receberam a placa que os certificam como principais do País.

O turismo do Mercosul

Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai assinaram na quinta, na sede da Itaipu Binacional, no Paraná, a "Carta de Foz do Iguaçu". O documento reúne esforços integrados dos países vizinhos para desenvolver o setor na região, a partir de ações e iniciativas sustentáveis. As propostas incluem a facilitação do trânsito nas fronteiras, a ampliação da conectividade aérea e a promoção turística conjunta com a marca "Visit South America".