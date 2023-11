Dez anos da energia solar

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) reúne nesta quinta-feira no Tokio Marine Hall, em São Paulo, autoridades e agentes do setor solar no País para uma série de atrações, homenagens e lançamento de livro comemorativo a seus dez anos com a trajetória do mercado fotovoltaico e da própria entidade. O que dá uma ideia da velocidade de crescimento do setor porque ela hoje já é a segunda fonte representativa da matriz elétrica com 35 GW de potência e 15,6% de participação, atrás apenas da hídrica com 109 GW e 50%. A energia eólica vem em terceiro lugar com 16,9 GW e 12,3% de participação. Leia mais na página 10.

Primeira usina flutuante

O Grupo AB Areias, em parceria com a Desenvolve SP, inaugurou nesta quarta-feira a primeira usina de energia solar flutuante do Brasil e da América do Sul construída em um lago oriundo de uma cava de mineração de areia já exaurida, no município em Roseira, no Vale do Paraíba (SP).

Negociação de dívidas

As contas básicas - água, luz e gás - representam 23,53% de todas as dívidas dos brasileiros, aponta o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Para negociar essas e outras dívidas, está disponível até 30 deste mês a edição deste ano do Feirão Limpa Nome. O evento conta com a participação recorde de mais de 500 empresas e descontos de até 99% e mais de 530 milhões de ofertas de dívidas.

Noite de solidariedade

Dia 11 de dezembro, nove integrantes do Instituto Social Pertence viverão a experiência de comandar a cozinha de um restaurante na Capital. Em parceria com o Pobre Juan, o projeto Chefs da Vez promoverá a inclusão de pessoas com deficiência na gastronomia. Sob a supervisão da equipe do restaurante, o grupo irá preparar um jantar harmonizado, e parte do valor arrecadado será destinado ao Instituto. Quem quiser ajudar, poderá selecionar a opção "ingresso solidário" na plataforma do evento no Sympla.

O aniversário do Barra

O BarraShoppingSul completou 15 anos neste mês em Porto Alegre com aumento de 16,8% nas vendas no terceiro trimestre de 2023 em comparação com igual período de 2022, totalizando R$ 231,8 milhões. Este ano, 33 marcas iniciaram suas operações e há previsão de novas lojas, como Truss Hair, Sam's Club, Expresso Di Paolo e a inauguração da Academia ULTRA.

Complexo turístico e hoteleiro

O Amazon Parques & Resorts, complexo turístico e hoteleiro que será construído em Penha, no litoral de Santa Catarina, acaba de anunciar que assinou contrato com a Pafil Empreendimentos, de Ribeirão Preto (SP), para dar início às obras ainda neste semestre. O investimento tem VGV superior a R$ 400 milhões e, em sua primeira fase, terá mais de 20 mil m2 construídos em três torres, com cerca de 200 unidades de multipropriedades.