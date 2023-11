Aposta em jogos eletrônicos

Apresentando números majestosos, palestrantes e apoiadores de peso, entre os quais o Lide RS, o Mercosul iGaming Summit será realizado pela primeira vez no Rio Grande do Sul, dia 28 deste mês, no Porto Alegre Country Club. Um dia de debates sobre a expansão dos jogos eletrônicos em todo o País vai mostrar as oportunidades desta indústria que engloba jogos, apostas esportivas e cassinos on-line. O setor de iGaming cresceu 10,4% em 2022, saltando de US$ 73 bilhões no ano anterior para US$ 81 bilhões. E já há previsão de continuarem crescendo. É o que aponta um estudo do IMARC Group, onde até 2028, o faturamento alcançará US$ 133,9 bilhões, crescimento de 8,5%.

A economia circular

O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina, estará presente no 1º Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC). O evento acontece entre esta quinta (23) e sábado (25) na Bahia. Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást, irá participar de dois painéis, um sobre educação e outro sobre negócios.

Presentes por pontos

O shopping Bella Città, de Passo Fundo, oferece prêmios exclusivos para pessoas cadastradas no programa Bella Fidelidade. Durante as campanhas promocionais de mães, namorados e pais, cada real valia um ponto em comemoração ao seu 25ºaniversário. Os clientes que acumularam a partir de 250 pontos nessas campanhas já podem trocar sua pontuação por um brinde no posto de troca do primeiro andar.

O ar ficou 7% mais caro

Os aparelhos de ar-condicionado ficaram 7% mais caros na média entre agosto e novembro no Brasil, conforme dados do sistema WebPrice que monitora o e-commerce na América Latina. A causa é o calor atípico em vários estados do País. Além disso, segundo Maurício Cardoso, CEO da WebGlobal, desenvolvedora do sistema WebPrice, ocorreu uma queda na sua oferta por dificuldades no suprimento de insumos e componentes por parte dos fabricantes.

Incorporadora B/Fabriani

A incorporadora B|Fabbriani, com sede em Itapema (SC), completou 9 anos e apresentou até outubro deste ano mais de R$ 200 milhões em vendas. E sua meta é crescer 30% sobre o ano passado. A construtora lançou em 2023 seis novos empreendimentos para atingir R$ 1 bilhão em 2024, quando irá comemorar 10 anos da fundação, com atuação destacada no Rio Grande do Sul, nas cidades de Canoas, Pelotas, Tramandaí, Osório e Santo Antônio da Patrulha.

Flores Fashion Week

Um evento que reunirá moda, diversão, shows e muitas opções de presentes para o Natal. É a proposta do primeiro Flores Fashion Week - Natal 2023, promovido pela CDL Flores da Cunha. Será nos dias 6 e 7 de dezembro, das 19h às 22h30min, na Praça da Bandeira. Na ocasião, 11 lojas da cidade farão um desfile para mostrar as tendências e novidades para as compras deste final de ano. Além do desfile, o Flores Fashion Week terá apresentação musical e praça de alimentação com food trucks e bebidas.

Varejo recupera nível anterior à Covid

O varejo brasileiro deve movimentar, até o final deste ano, R$ 437,8 bilhões, uma vantagem de 3,2% sobre 2019, quando foi cerca de R$ 424 bilhões. É o que aponta a Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há quase 30 anos, baseado em dados oficiais. Segundo Marcos Pazzini, responsável pelo levantamento, após amargar um grande prejuízo em 2020, nos anos seguintes o setor vinha apresentando lenta recuperação, até então, aquém do potencial de consumo obtido antes da Covid-19.