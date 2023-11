Em meio às discussões sobre a reforma tributária, o planejamento sucessório emerge como protagonista nas estratégias patrimoniais e familiares. Além da garantia de uma transição patrimonial eficiente, a prática diminui conflitos, traz estabilidade e guia à governança. Segundo o advogado especializado Marcelo Paim Tavares, o processo de sucessão é realizado após um estudo de viabilidade personalizado. Com uma economia potencial de até 60% dos custos em relação ao inventário tradicional, o planejamento sucessório tem se revelado não só uma estratégia inteligente, mas também uma resposta concreta aos desafios da atualidade.

A Reparasul na Fenac

Continua até este sábado na Fenac em Novo Hamburgo (RS) a 5ª Feira de Autopeças e Reparação Automotiva (Reparasul). São mais de 70 expositores apresentando novidades para o setor além de palestras gratuitas para atualizar os profissionais cujo credenciamento também é gratuito pelo site www.reparasul.com.br. Uma das atrações é a Oficina Modelo, que consiste em uma oficina real com demonstrações de situações encontradas no dia a dia dos reparadores.

Pesquisa reconhecida

Referência mundial na busca de soluções sustentáveis para a produção de resinas de alto desempenho para diferentes segmentos da indústria, o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, em Triunfo (RS), teve importante reconhecimento. O engenheiro Marcelo Farah recebeu o Prêmio "Tecnologia de Polímeros", pela Associação Brasileira de Polímeros (ABPol). Há 18 anos na empresa, seu trabalho já resultou em mais de 100 patentes registradas.

Compras para o Natal

Pesquisa de Final de Ano 2023 da Fecomércio-RS revela: 43,2% dos 385 entrevistados afirmaram que comprarão presentes de Natal. Entre os abordados pelos entrevistadores, 14,5% afirmaram que ainda não haviam decidido se comprariam ou não e 42,4% disseram que não irão comprar. Entre os que não vão comprar, 71,7% disseram que não têm recursos ou estão desempregados. A apuração foi realizada entre os dias 5 e 24 de outubro na principal cidade de cada macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.

Uma nova cor na Termolar

Batizada de Azul Termolar é a nova tonalidade lançada pela empresa de Porto Alegre, referência no mercado de soluções térmicas, como nova opção de cor para alguns de seus produtos líderes de vendas, desde o dia 13 deste mês. É o caso da Magic Pump, garrafa com exclusivo sistema de bomba de pressão que proporciona maior fluxo e sem pingar nos modelos da linha com capacidade de 1 litro. Para quem prefere a litragem de 1,8 litro, será lançada uma edição especial e limitada com a novidade, exclusivamente no canal de e-commerce da marca.