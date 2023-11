Os Engenheiros do Ano 2023

O Conselho Deliberativo da Sociedade de Engenharia do RS (Sergs), homologou os nomes dos profissionais escolhidos para receber a láurea de Engenheiro do Ano de 2023 por sua decisiva contribuição ao desenvolvimento do RS: pela área privada, o engenheiro civil Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS e, pela área pública, o engenheiro civil Luciano Faustino da Silva, diretor geral do Daer. E homenagem especial ao coordenador da comissão de meio ambiente da Sergs, engenheiro metalúrgico Luiz Antônio Borges Germano da Silva. Serão homenageados ainda os formandos de destaque nos cursos de engenharia das universidades gaúchas. A solenidade de entrega será no dia 11 de dezembro próximo.

O terceiro grupo BNI

O BNI - Business Network International - lançou seu terceiro grupo em Porto Alegre, o BNI PoaRedenção, presidido por Sílvia Miebach. Segundo ela, a organização deve fechar 2023 com R$ 10 milhões em negócios gerados na Capital. No mundo, são mais de 314 mil membros em 79 países. Uma força de relacionamento que gerou US$ 20 bilhões em negócios nos últimos 12 meses.

Metalúrgica Guarany

Com quase 70 anos de trajetória, a Metalúrgica Guarany anuncia a mudança para nova sede com espaço mais amplo e instalações mais modernas, em Caxias do Sul: do bairro Jardim América ao Diamantino, em área superior a 2,6 mil m2. A indústria fabrica peças metálicas dos setores automotivos, tem 40 colaboradores e o investimento estimado é de R$ 3 milhões. A inauguração será no próximo dia 21.

A feira de gastronomia

A 6ª ExpoSegh já tem data para 2024. A feira de negócios para empresários, profissionais e alunos ligados aos setores de gastronomia, hotelaria e turismo ocorrerá nos dias 15 e 16 de abril, no Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Os estandes já estão à venda. Segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) da Região Uva e Vinho, 98% dos expositores da última edição mostraram satisfação e devem voltar à feira.

Vagas gaúchas em TI

A Gateware, empresa de TI com sedes no Brasil, Argentina e EUA, tem 13 vagas abertas a profissionais de gestão de projetos para atender ao projeto de expansão de e-commerce de uma grande rede farmacêutica no Brasil com 1.700 lojas. A contratação é imediata para Gravataí ou Passo Fundo (RS) e salários de R$ 11 mil a R$ 20 mil. Os candidatos também devem ter, no mínimo, quatro aos anos de experiência e disponibilidade para começar logo.

Roda gigante temática

O Parque Mundo a Vapor, de Canela (RS), projeta inaugurar no segundo trimestre de 2024 a Roda Canela, primeira roda-gigante temática do mundo. Criada em parceria com a Interparques Holding, a nova atração será totalmente customizada, com quase 60 metros de altura, 30 cabines e vista de 360 graus. Atualmente, está em fase final a construção dos blocos de fundação. para posterior pré-montagem dos primeiros componentes e içamentos, segundo Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor.

A Unicred no Festival do Japão

A Unicred Central Geração é apoiadora da 10ª edição do Festival do Japão, que acontece entre esta quinta-feira e sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ao longo do evento, a instituição financeira cooperativa receberá na Casa Unicred, instalada no local, a equipe médica que atuará na atração, para suporte, descanso e alimentação. Realizado desde 2012, o Festival do Japão é o maior evento de cultura japonesa do RS. Este ano é a primeira vez que o evento ocorre em novo endereço, no Parque da Expointer, com entrada gratuita.