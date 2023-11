Apartamentos de temporada

Destino escolhido por muitos gaúchos, Jurerê Internacional (SC) acaba de receber um novo empreendimento SPOT, lançado pela startup Seazone. O residencial no norte de Florianópolis tem 25 apartamentos exclusivos para o aluguel de temporada e um rooftop com bar aberto ao público. A expectativa é atingir uma taxa de ocupação de 85% já neste verão, com diárias de R$ 300, em média. "Nosso público é, em sua maioria, casais com até um filho, vindos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Brasília", destaca o CEO da startup, Fernando Pereira. A Seazone administra hoje cerca de R$ 500 milhões em imóveis no País.

A mobilidade elétrica

O Vale do Sinos tem a partir deste sábado a primeira loja especializada em mobilidade elétrica, investimento da He Motors. Fica no bairro Vila Nova de Novo Hamburgo e contou com financiamento de R$ 1 milhão da JKH, residente na unidade do Feevale Techpark. São mais de 20 modelos de motos, scooters bicicletas e patinetes e conta com diversas facilidades para a compra, como financiamento bancário, consórcio e linhas de crédito consignado.

Treinando motoristas

A Transcal, empresa de transporte coletivo da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), promove um treinamento sobre atendimento ao cliente e direção defensiva para 230 motoristas. Por meio de dinâmicas, ela busca desenvolver ações e condutas apropriadas para a solução das principais reivindicações dos clientes. Há, ainda, uma apresentação de estratégias de atendimento ao público baseadas nos conceitos de inteligência emocional além de demonstrações de técnicas de direção defensiva.

Motoristas do Garupa

O aplicativo de mobilidade urbana Garupa passa a oferecer contratação pela CLT aos motoristas, que garante a eles uma série de direitos, mas a empresa seguirá com o regime autônomo para quem não tiver interesse em migrar para a nova modalidade e para os novos interessados em trabalhar com a empresa. De início, a proposta será implementada em Camboriú, Santa Maria e Porto Alegre. O salário base será de R$ 3 mil, mais vale refeição e plano de saúde Unimed. O combustível será pago pelo aplicativo. O Garupa é de Santa Maria onde começou em 2017.

A cozinha que inclui e não exclui

Um ambiente acolhedor e que já se tornou referência em comida completa o primeiro ano de atividades em Novo Hamburgo. Com o propósito "cozinha que inclui e não exclui", o aDora Rest Café oferece alimentos frescos e produzidos na hora para o público. Ao longo do primeiro ano, já serviu mais de 18 mil refeições, incluindo pratos de café da manhã, almoço, lanches da tarde e happy hour. Para o futuro, a marca projeta outras unidades, além de uma linha de congelados e a venda de pães de fermentação natural.